Есть два кандидата: стали известны дата и место следующего боя Ломаченко.

Бывший чемпион мира по трем весовым категориям Василий Ломаченко близок к возобновлению профессиональной карьеры. Украинский боксёр может выйти на ринг уже 20 ноября в американском Лас-Вегасе.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Boxing News.
По данным источника, Ломаченко должен возглавить файткард в предстоящий вечер бокса в США. Промоутеры рассматривают двух основных кандидатов на поединок с украинцем, однако их имена пока держат в тайне.
Среди возможных вариантов развития событий выделяют несколько сценариев:
Согласно предварительной информации, следующий поединок Ломаченко может состояться в весовой категории до 58,9 кг (второй полулегкий вес).
Свой последний официальный поединок Василий Ломаченко провел весной 2024 года, досрочно одолев австралийца Джорджа Камбососа.
После этого успеха украинец был вынужден взять паузу и объявить о завершении выступлений из-за проблем со спиной.
Впрочем, восстановление здоровья позволило боксеру возобновить тренировки и рассмотреть предложения по возвращению в большой спорт.
Ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко сам назвал сроки возвращения на ринг.