Ломаченко назвал сроки возвращения на ринг: стало известно, когда ждать бой

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко планирует вернуться в профессиональный бокс. Украинский боксер уже определился с ориентировочными сроками своего следующего поединка.

Детали возвращения

Подробности будущего поединка раскрыл известный телеведущий Брайан Кастер. Во время вечера бокса в Пуэрто-Рико он пообщался с украинским спортсменом и рассказал о его планах в своем аккаунте в Х. По словам журналиста, 38-летний украинец планирует возобновить карьеру уже в ноябре.

Ожидается, что бывший лидер рейтинга Pound-for-Pound проведет бой в лимите второго полулегкого веса (до 58,9 кг).

Look who's at the @SalitaProm in Puerto Rico @VasylLomachenko

tells me he's coming back in November at 130pds pic.twitter.com/ijJWOFZcmn — Brian Custer (@BCusterTV) September 27, 2026

Кто потенциальный соперник

По информации Кастера, потенциальной целью украинского боксера может стать статус обязательного претендента на титул WBO. В частности, предполагается, что Ломаченко попытается отобрать его у Чарли Суареса.

В то же время, конкретный соперник и точная дата возвращения украинца в ринг пока еще неизвестны.

В послужном списке Ломаченко 18 побед в 21 профессиональном поединке, из которых 12 он одержал нокаутом. Он также имеет три поражения.