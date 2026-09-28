rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 28 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Бокс Ломаченко назвал сроки возвращения на ринг: стало известно, когда ждать бой
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 28 сентября 2026 · 12:24

Ломаченко назвал сроки возвращения на ринг: стало известно, когда ждать бой

Украинец очертил путь к чемпионскому титулу
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ломаченко назвал сроки возвращения на ринг: стало известно, когда ждать бой
Василий Ломаченко (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко планирует вернуться в профессиональный бокс. Украинский боксер уже определился с ориентировочными сроками своего следующего поединка.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение телеведущего Брайана Кастера в соцсети Х.

Детали возвращения

Подробности будущего поединка раскрыл известный телеведущий Брайан Кастер. Во время вечера бокса в Пуэрто-Рико он пообщался с украинским спортсменом и рассказал о его планах в своем аккаунте в Х. По словам журналиста, 38-летний украинец планирует возобновить карьеру уже в ноябре.

Ожидается, что бывший лидер рейтинга Pound-for-Pound проведет бой в лимите второго полулегкого веса (до 58,9 кг).

Кто потенциальный соперник

По информации Кастера, потенциальной целью украинского боксера может стать статус обязательного претендента на титул WBO. В частности, предполагается, что Ломаченко попытается отобрать его у Чарли Суареса.

В то же время, конкретный соперник и точная дата возвращения украинца в ринг пока еще неизвестны.

В послужном списке Ломаченко 18 побед в 21 профессиональном поединке, из которых 12 он одержал нокаутом. Он также имеет три поражения.

Ранее мы сообщали, что Владимир Кличко стал особым гостем чемпионата Европы по боксу.

Теги: Бокс Василий Ломаченко
Главные матчи
Лига наций 28 сентября 19:00
Грузия - : - Украина
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
"Готовлюсь на один последний рывок": Анжелика Терлюга – о материнстве, Олимпиаде и возвращении в карате "Готовлюсь на один последний рывок": Анжелика Терлюга – о материнстве, Олимпиаде и возвращении в карате Судаков и Миколенко вне игры: Мальдера объявил заявку Украины на матч с Грузией Судаков и Миколенко вне игры: Мальдера объявил заявку Украины на матч с Грузией Без Миколенко, но с Трубиным: когда и где смотреть матч Грузия – Украина в Лиге наций Без Миколенко, но с Трубиным: когда и где смотреть матч Грузия – Украина в Лиге наций
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер