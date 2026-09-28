Ломаченко назвав терміни повернення на ринг: відомо, коли чекати бій

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко планує повернутися до професійного боксу. Український боксер уже визначився з орієнтовними термінами свого наступного поєдинку.

Деталі повернення

Подробиці майбутнього поєдинку розкрив відомий телеведучий Браян Кастер. Під час вечора боксу в Пуерто-Ріко він поспілкувався з українським атлетом та розповів про його плани у своєму акаунті в Х. За словами журналіста, 38-річний українець планує відновити кар'єру вже в листопаді.

Очікується, що колишній лідер рейтингу Pound-for-Pound проведе бій у ліміті другої напівлегкої ваги (до 58,9 кг).

Look who’s at these @SalitaProm in Puerto Rico @VasylLomachenko

tells me he’s coming back in November at 130pds pic.twitter.com/ijJWOFZcmn — Brian Custer (@BCusterTV) September 27, 2026

Хто потенційний суперник

За інформацією Кастера, потенційною метою українського боксера може стати статус обов'язкового претендента на титул WBO. Зокрема, припускається, що Ломаченко спробує відібрати його у Чарлі Суареса.

Водночас конкретний суперник та точна дата повернення українця в ринг наразі ще невідомі.

У послужному списку Ломаченка 18 перемог у 21 професійному поєдинку, з яких 12 він здобув нокаутом. Він також має три поразки.