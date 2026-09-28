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Бокс 28 вересня 2026 · 12:24

Ломаченко назвав терміни повернення на ринг: відомо, коли чекати бій

Українець окреслив шлях до чемпіонського титулу
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Ломаченко назвав терміни повернення на ринг: відомо, коли чекати бій
Василь Ломаченко (фото: Getty Images)
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Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко планує повернутися до професійного боксу. Український боксер уже визначився з орієнтовними термінами свого наступного поєдинку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на допис телеведучого Браяна Кастера у соцмережі Х.

Деталі повернення

Подробиці майбутнього поєдинку розкрив відомий телеведучий Браян Кастер. Під час вечора боксу в Пуерто-Ріко він поспілкувався з українським атлетом та розповів про його плани у своєму акаунті в Х. За словами журналіста, 38-річний українець планує відновити кар'єру вже в листопаді.

Очікується, що колишній лідер рейтингу Pound-for-Pound проведе бій у ліміті другої напівлегкої ваги (до 58,9 кг).

Хто потенційний суперник

За інформацією Кастера, потенційною метою українського боксера може стати статус обов'язкового претендента на титул WBO. Зокрема, припускається, що Ломаченко спробує відібрати його у Чарлі Суареса.

Водночас конкретний суперник та точна дата повернення українця в ринг наразі ще невідомі.

У послужному списку Ломаченка 18 перемог у 21 професійному поєдинку, з яких 12 він здобув нокаутом. Він також має три поразки.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Кличко став особливим гостем чемпіонату Європи з боксу.

Теги: Бокс Василь Ломаченко
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