Волевая победа на старте: Свитолина вышла в 1/16 финала WTA 1000 в Пекине

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине. В непростом поединке второго раунда украинка в трех сетах одолела представительницу Чехии Катерину Синякову.

Течение матча

Встреча продолжалась ровно 2 часа. Начало игры оказалось полностью за чешкой: Свитолина стартовала с рывка 0:5 в пользу соперницы и сумела лишь избежать "сухого" поражения в первой партии – 1:6.

Во втором сете украинская теннисистка перехватила инициативу и вышла вперед с комфортабельным разрывом 5:1. Несмотря на потерю двух подряд в конце партии, в решающий момент Элина сделала брейк и закрыла сет со счетом 6:4.

В решающем третьем сете при счете 2:2 украинка полностью доминировала на корте, выиграв четыре гейма подряд и доведя матч до победного финиша – 6:2.

За игру Свитолина выполнила 2 эйса, допустила 2 двойных ошибок и реализовала 5 брейкпоинтов. Синякова подала 6 эйсов, допустила 3 ошибки на подаче и сделала 4 брейка.

WTA 1000. Пекин. 1/32 финала

Елина Свитолина (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:2

Статистика и последующая соперница

Свитолина и Синякова встречались уже в шестой раз в карьере - все шесть поединков завершились победами украинки. Также для Элины это 25-я победа в 28 матчах этого сезона против соперниц, не входящих в пятидесятку лучших в мире.

Свитолина уже в восьмой раз играет на турнире в столице Китая. Ее лучшим достижением здесь остается выход в четвертьфинал в 2016 году. В третьем круге украинская теннисистка сыграет против представительницы Греции Марии Саккари.

Напомним, Свитолина стала уже третьей представительницей Украины в 1/16 финала соревнований в Пекине. Ранее до третьего раунда пропуск добыли Дария Снигур, которая одолела итальянку Жасмин Паолини, и Даяна Ястремская, которая обыграла полячку Маю Хвалинскую.