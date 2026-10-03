Є два кандидати: стали відомі дата та місце наступного бою Ломаченка

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко близький до відновлення професійної кар'єри. Український боксер може вийти на ринг уже 20 листопада в американському Лас-Вегасі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Boxing News.
За даними джерела, Ломаченко має очолити файткард майбутнього вечора боксу в США. Наразі промоутери розглядають двох основних кандидатів на поєдинок з українцем, проте їхні імена поки що тримають у таємниці.
Серед імовірних варіантів розвитку подій виділяють кілька сценаріїв:
Згідно з попередньою інформацією, наступний поєдинок Ломаченка може відбутися у ваговій категорії до 58,9 кг (друга напівлегка вага).
Свій останній офіційний поєдинок Василь Ломаченко провів навесні 2024-го року, достроково здолавши австралійця Джорджа Камбососа.
Після цього успіху українець був змушений взяти паузу та оголосити про завершення виступів через проблеми зі спиною.
Втім, відновлення здоров'я дозволило боксеру відновити тренування та розглянути пропозиції щодо повернення у великий спорт.
Раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко сам назвав терміни повернення на ринг.