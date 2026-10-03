Є два кандидати: стали відомі дата та місце наступного бою Ломаченка

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко близький до відновлення професійної кар'єри. Український боксер може вийти на ринг уже 20 листопада в американському Лас-Вегасі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Boxing News .

Деталі повернення та головні претенденти

За даними джерела, Ломаченко має очолити файткард майбутнього вечора боксу в США. Наразі промоутери розглядають двох основних кандидатів на поєдинок з українцем, проте їхні імена поки що тримають у таємниці.

Серед імовірних варіантів розвитку подій виділяють кілька сценаріїв:

Василь може зустрітися з сильнішим у протистоянні між Емануелем Наваррете та О'Шакі Фостером, яке заплановане на 24 жовтня в Техасі.

Серед потенційних опонентів українця також згадується філіппінський боксер Чарлі Суарес.

Згідно з попередньою інформацією, наступний поєдинок Ломаченка може відбутися у ваговій категорії до 58,9 кг (друга напівлегка вага).

Контекст та пауза в кар'єрі

Свій останній офіційний поєдинок Василь Ломаченко провів навесні 2024-го року, достроково здолавши австралійця Джорджа Камбососа.

Після цього успіху українець був змушений взяти паузу та оголосити про завершення виступів через проблеми зі спиною.

Втім, відновлення здоров'я дозволило боксеру відновити тренування та розглянути пропозиції щодо повернення у великий спорт.