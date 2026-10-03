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Зимові види 03 жовтня 2026 · 11:28

Друга поспіль поразка чемпіона та перемога "Бостона" в овертаймі: результати НХЛ

"Рейнджерс" розібрались з "Детройтом", здобувши другу перемогу поспіль на старті
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Друга поспіль поразка чемпіона та перемога "Бостона" в овертаймі: результати НХЛ
"Бостон" розібрався з "Вінніпегом" (Фото: NHL.com)
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В ніч на суботу, 3 жовтня, в НХЛ відбулись п'ять матчів. "Рейнджерс"здобули другу перемогу поспіль, а от чинний чемпіон "Кароліна Харрікейнз" зазнав другої поразки поспіль.

Про результати матчів НХЛ розповідає Sport RBC.UA.

Полярні результати "Рейнджерс" та "Харрікейнз"

У стартовому матчі туру "Нью-Йорк Рейнджерс" на виїзді розібрався з "Детройтом". Дві "сухі" шайби дозволили "рейнджерам" посідати друге місце в Східній конференції.

Натомість чинний чемпіон НХЛ, "Кароліна" вдома розгромно поступилася "Вашингтону". "Кепіталз" зробили заявку на перемогу ще в першому періоді, закинувши три шайби. Решта матчу була більше конкурентною - але саме стартовий провал коштував "Харрікейнз" перемоги.

"Детройт Ред Вінгз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

"Кароліна Харрікейнз" - "Вашингтон Кепіталз" - 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)

Решта результатів дня

"Бостон" та "Вінніпег" видали вкрай конкурентний матч - лідер в зустрічі змінювався кілька разів. Але зрештою перемогу в овертаймі святкували саме "Брюїнз".

"Сент-Луїз Блюз" здобули "суху" перемогу над "Далласом". В цьому матчі варто відзначити бійку, що сталася в другому періоді. Внаслідок неї Артту Хюрю та Джейк Нейборс отримали по 5 хвилин вилучення.

В останньому матчі дня "Анахайм" переміг "Вегас". "Голден Найтс" здійснили ривок в останньому періоді, закинувши три шайби. Проте цього не вистачило, щоб перебити успіхи "Дакс" в перших двох 20-хвилинках.

"Вінніпег Джетс" - "Бостон Брюїнз" - 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

"Даллас Старз" - "Сент-Луїс Блюз" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

"Вегас Голден Найтс" - "Анахайм Дакс" - 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)

Раніше ми повідомляли, що "Ванкувер" та "Едмонтон" закинули на двох 16 шайб.

Теги: Хокей НХЛ
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