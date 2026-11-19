Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила не ставити крапку у виступах цього року після завершення офіційного туру. Шостий номер світового рейтингу приєднається до зіркового складу учасників виставкових командних змагань World Tennis League, які відбудуться наприкінці грудня в Індії.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram турніру .

Зіркова компанія в Індії

Престижний виставковий турнір прийматиме індійське місто Бенгалуру з 17 по 20 грудня. Для Світоліної це стане вже другою поспіль появою на цих змаганнях.

Організатори вже підтвердили участь низки відомих гравців світового тенісу. Компанію українці на кортах Бенгалуру складуть швейцарка Белінда Бенчич, іспанка Паула Бадоса, чешка Кароліна Плішкова, а також австралієць Нік Кірьос і представник Казахстану Александр Бублік.

Особливості формату World Tennis League

Змішаний командний турнір проводиться щорічно впродовж п'яти років і має незвичний для класичного тенісу формат:

Склад учасників: усі тенісисти розподіляються на чотири колективи ("Орли", "Соколи", "Яструби" та "Повітряні змії"), до кожного з яких входять по четверо гравців – двоє чоловіків і двоє жінок.

усі тенісисти розподіляються на чотири колективи ("Орли", "Соколи", "Яструби" та "Повітряні змії"), до кожного з яких входять по четверо гравців – двоє чоловіків і двоє жінок. Структура матчів: на груповому етапі команди грають одна проти одної за коловою системою. Кожне командне протистояння складається з чотирьох поєдинків: чоловічого одиночного, жіночого одиночного та двох парних зустрічей (чоловічої, жіночої або міксту).

на груповому етапі команди грають одна проти одної за коловою системою. Кожне командне протистояння складається з чотирьох поєдинків: чоловічого одиночного, жіночого одиночного та двох парних зустрічей (чоловічої, жіночої або міксту). Вирішальна стадія: дві найкращі команди за підсумками групового раунду виходять до фіналу, де розігрують головний трофей.

Варто зазначити, що торік у турнірі, окрім Світоліної, виступала ще одна українка – Марта Костюк, команда якої дійшла до вирішального матчу змагань.

Підсумки сезону-2026 для Світоліної

Офіційну частину сезону-2026 Еліна Світоліна завершила на високій ноті, діставшись фіналу Підсумкового турніру WTA.

Загалом нинішній рік став для українки найуспішнішим за останні сім сезонів. На старті кампанії Еліна встановила особистий рекорд на Australian Open, пробившись до півфіналу, завдяки чому вперше з жовтня 2021 року повернулася до топ-10 світового рейтингу. Фінішувала Світоліна в офіційному турі на шостій сходинці класифікації WTA.