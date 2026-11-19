Перша ракетка України Еліна Світоліна вирішила не ставити крапку у виступах цього року після завершення офіційного туру. Шостий номер світового рейтингу приєднається до зіркового складу учасників виставкових командних змагань World Tennis League, які відбудуться наприкінці грудня в Індії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram турніру.
Престижний виставковий турнір прийматиме індійське місто Бенгалуру з 17 по 20 грудня. Для Світоліної це стане вже другою поспіль появою на цих змаганнях.
Організатори вже підтвердили участь низки відомих гравців світового тенісу. Компанію українці на кортах Бенгалуру складуть швейцарка Белінда Бенчич, іспанка Паула Бадоса, чешка Кароліна Плішкова, а також австралієць Нік Кірьос і представник Казахстану Александр Бублік.
Змішаний командний турнір проводиться щорічно впродовж п'яти років і має незвичний для класичного тенісу формат:
Варто зазначити, що торік у турнірі, окрім Світоліної, виступала ще одна українка – Марта Костюк, команда якої дійшла до вирішального матчу змагань.
Офіційну частину сезону-2026 Еліна Світоліна завершила на високій ноті, діставшись фіналу Підсумкового турніру WTA.
Загалом нинішній рік став для українки найуспішнішим за останні сім сезонів. На старті кампанії Еліна встановила особистий рекорд на Australian Open, пробившись до півфіналу, завдяки чому вперше з жовтня 2021 року повернулася до топ-10 світового рейтингу. Фінішувала Світоліна в офіційному турі на шостій сходинці класифікації WTA.
Раніше стало відомо скільки призових отримали Світоліна та Костюк від WTA у сезоні-2026.