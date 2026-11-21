Нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн выбыл примерно на три месяца из-за разрыва связки левого голеностопного сустава. О сроках обновления 33-летнего футболиста сообщил спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Кейн получил травму в матче против "Кельна"

Форвард получил повреждение в первом тайме матча 12-го тура Бундеслиги против "Кельна". Поединок завершился ничьей 1:1. Хозяева открыли счет благодаря голу Майки Мура, а еще до перерыва Натаниэль Браун восстановил паритет.

Травма Кейна произошла во время атаки "Баварии". После подачи Майкла Олисе англичанин пытался сыграть на добивании, однако защитник Кельна Йоэль Шмид опередил его и столкнулся с левой ногой нападающего.

Кейн сразу схватился за щиколотку, а потом попросил замену. После помощи медицинского персонала он покинул поле, хромая. На 20-й минуте вместо форварда вышел Том Бишоф.

"Бавария" рассчитывает на три месяца без нападающего

Обследование выявило разрыв синдесмотической связки левого голеностопного сустава. В клубе подтвердили, что футболист не сможет выступать в ближайшие несколько месяцев.

Макс Эберль уточнил, что ориентировочный срок обновления Кейна составляет около трех месяцев. Таким образом, мюнхенцы потеряли одного из своих ключевых игроков на длительный период сезона.

Какие матчи пропустит Кейн

Из-за травмы англичанин, скорее всего, не сыграет в остальных поединках "Баварии" на групповом этапе Лиги чемпионов. Также под вопросом его участие в первых матчах плейофа еврокубка, запланированных на февраль.

Повреждение может сказаться и на выступлениях Кейна за национальную команду. В конце марта сборная Англии должна встретиться с Норвегией в четвертьфинале Лиги наций, но пока неизвестно, успеет ли нападающий вернуться в этот поединок.

Перед международным перерывом Кейн забивал в победных матчах англичан против Испании и Хорватии в Лиге наций. Кроме того, он установил рекорд по числу матчей в сборной Англии. В октябре 33-летний форвард также стал первым англичанином за 25 лет, выигравшим "Золотой мяч".

"Бавария" имеет кадровые проблемы перед важными матчами

Кейн - не единственный футболист мюнхенцев, получивший травму в поединке против "Кельна". Еще до перерыва поле покинул Майкл Олисе, получивший повреждение после столкновения с Томом Краусом. В начале второго тайма его заменил Тим Биндер.

Ранее из-за травм "Баварии" также не могли помочь Луис Диас, Серж Гнабри, Исмаэль Сайбари и Альфонсо Дэвис. Отсутствие Кейна и Олисе может существенно усложнить ситуацию для команды, ведь на счету двух футболистов 22 из 54 голов мюнхенцев во всех турнирах текущего сезона.

В общей сложности Кейн провел 15 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.