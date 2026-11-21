Нападающий "Баварии" и сборной Англии Гарри Кейн выбыл примерно на три месяца из-за разрыва связки левого голеностопного сустава. О сроках обновления 33-летнего футболиста сообщил спортивный директор мюнхенского клуба Макс Эберль.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN.
Форвард получил повреждение в первом тайме матча 12-го тура Бундеслиги против "Кельна". Поединок завершился ничьей 1:1. Хозяева открыли счет благодаря голу Майки Мура, а еще до перерыва Натаниэль Браун восстановил паритет.
Травма Кейна произошла во время атаки "Баварии". После подачи Майкла Олисе англичанин пытался сыграть на добивании, однако защитник Кельна Йоэль Шмид опередил его и столкнулся с левой ногой нападающего.
Кейн сразу схватился за щиколотку, а потом попросил замену. После помощи медицинского персонала он покинул поле, хромая. На 20-й минуте вместо форварда вышел Том Бишоф.
Обследование выявило разрыв синдесмотической связки левого голеностопного сустава. В клубе подтвердили, что футболист не сможет выступать в ближайшие несколько месяцев.
Макс Эберль уточнил, что ориентировочный срок обновления Кейна составляет около трех месяцев. Таким образом, мюнхенцы потеряли одного из своих ключевых игроков на длительный период сезона.
Из-за травмы англичанин, скорее всего, не сыграет в остальных поединках "Баварии" на групповом этапе Лиги чемпионов. Также под вопросом его участие в первых матчах плейофа еврокубка, запланированных на февраль.
Повреждение может сказаться и на выступлениях Кейна за национальную команду. В конце марта сборная Англии должна встретиться с Норвегией в четвертьфинале Лиги наций, но пока неизвестно, успеет ли нападающий вернуться в этот поединок.
Перед международным перерывом Кейн забивал в победных матчах англичан против Испании и Хорватии в Лиге наций. Кроме того, он установил рекорд по числу матчей в сборной Англии. В октябре 33-летний форвард также стал первым англичанином за 25 лет, выигравшим "Золотой мяч".
Кейн - не единственный футболист мюнхенцев, получивший травму в поединке против "Кельна". Еще до перерыва поле покинул Майкл Олисе, получивший повреждение после столкновения с Томом Краусом. В начале второго тайма его заменил Тим Биндер.
Ранее из-за травм "Баварии" также не могли помочь Луис Диас, Серж Гнабри, Исмаэль Сайбари и Альфонсо Дэвис. Отсутствие Кейна и Олисе может существенно усложнить ситуацию для команды, ведь на счету двух футболистов 22 из 54 голов мюнхенцев во всех турнирах текущего сезона.
В общей сложности Кейн провел 15 матчей за "Баварию" во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее мы рассказывали, что "Бавария" получила усиление перед "Кельном", но потеряла сразу пять игроков.