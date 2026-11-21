"Київ-Баскет" здобув домашню перемогу над "Запоріжжям" у матчі сьомого туру регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги. Команда Валерія Плеханова виграла з рахунком 86:71, узявши реванш за розгромну поразку в першому колі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ФБУ .

Ривок киян і спроба камбеку гостей

Зустріч у столичному спорткомплексі "Венето" розпочалася з ривка господарів 7:1. Запоріжці поступово скоротили відставання, проте завершили першу чверть позаду – 19:23.

Вирішальною стала друга десятихвилинка, яку "Київ-Баскет" виграв із рахунком 32:14. Підопічні Плеханова збільшили перевагу до 22 очок, а на велику перерву пішли за рахунку 55:33.

Після відпочинку "Запоріжжя" спробувало повернути інтригу, розпочавши третю чверть ривком 8:0. Гості виграли цей відрізок 21:12 і скоротили відставання до 13 очок.

Однак у заключній десятихвилинці кияни не дозволили супернику наблизитися ще більше. Господарі виграли останню чверть 19:17 та довели зустріч до перемоги.

"Київ-Баскет" – "Запоріжжя" – 86:71 (23:19, 32:14, 12:21, 19:17)

Хто став найкращим

Головним героєм матчу у складі переможців став Джавіон Мей. За 38 хвилин на майданчику він набрав 20 очок, зробив дев'ять підбирань і сім перехоплень.

Також результативно зіграли Кабацюра, який записав до активу 16 очок, та Холод із 13 балами.

У складі "Запоріжжя" найкращим став Джуліан Пауелл, який оформив дабл-дабл із 23 очок та 12 підбирань. Ще 19 балів набрав Ілеледжі.

Одним із ключових чинників перемоги стала краща реалізація моментів після втрат суперника. Кияни набрали 29 очок після помилок запоріжців, тоді як гості – лише 13.

Що далі

У неділю, 22 листопада, "Київ-Баскет" зустрінеться з "Дніпром". Початок поєдинку запланований на 16:00.

"Запоріжжя" того ж дня зіграє проти "Харківських Соколів". Матч розпочнеться о 13:00.