Іван Крулько продовжить очолювати Федерацію біатлону України. Чинного президента переобрали на наступний чотирирічний термін всі 86 делегатів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт Федерації біатлона України.
Іван Крулько, народний депутат України, очолює Федерацію біатлону України з 2022-го року. Під час звітно-виборної конференції він представив підсумки роботи організації за попередні чотири роки та окреслив ключові напрямки розвитку на наступний період.
Зокрема, у 2026-му році Федерація біатлону України отримала нагороду Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) у номінації NF Excellence in Biathlon4All, ставши найкращою федерацією світу за розвитком масового біатлону.
Попри повномасштабну війну, Федерація продовжувала розвивати біатлон у регіонах. Упродовж звітного періоду в різних областях України відкрили сім нових відділень, йдеться в звіті президента.
За період 2022–2026 років українські біатлоністи вибороли 40 медалей на міжнародних змаганнях. Федерація також продовжувала працювати над підтримкою національних команд, атлетів і тренерського штабу.
"Наше головне завдання - зробити так, щоб український біатлон мав майбутнє незалежно від обставин, у яких доводиться працювати сьогодні. Для цього потрібні сильні тренери, підготовлені спортсмени та можливості для нового покоління", - заявив Крулько.
Під час конференції також відбулися вибори інших керівних органів Федерації. Першим віцепрезидентом ФБУ обрали Андрія Дериземлю, кандидатуру якого, як і Крулька, одноголосно підтримали делегати.
Також сформували Президію Федерації біатлону України, до якої увійшли 22 представники, зокрема Крулько та Дериземля за посадою. Ревізійна комісія організації складатиметься з трьох осіб: Олексія Любаренка, Юрія Калинюка та Віталія Василика.
Львівська регіональна федерація запропонувала обрати почесним президентом ФБУ Володимира Бринзака, який очолював організацію до листопада 2022 року. Делегати конференції одноголосно підтримали цю кандидатуру.
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