Плюс дебютантка, мінус олімпійська чемпіонка: Україна радикально оновила склад у біатлоні

Тренерський штаб жіночої збірної України з біатлону визначився зі складом команд на стартові міжнародні змагання сезону-2026/27. У заявці є як нові обличчя, так і помітні зміни порівняно з попереднім сезоном.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерацію біатлону України .

Хто увійшов до складу збірної

За підсумками контрольних гонок у фінському Вуокатті, до заявки на Кубок світу потрапили п'ятеро спортсменок, а на Кубок IBU – шестеро біатлоністок. Перший етап Кубка світу відбудеться 26-29 листопада у фінському Контіолахті, а паралельно у шведському Ідре-Ф'єллі розпочнеться новий розіграш Кубка IBU.

Жіноча збірна України з біатлону

Склад на Кубок світу: Олена Городна, Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина.

Олена Городна, Христина Дмитренко, Тетяна Тарасюк, Олександра Меркушина, Анастасія Меркушина. Склад на Кубок IBU: Дарина Чалик, Вікторія Хвостенко, Ксенія Приходько, Лілія Стеблина, Ірина Шевченко, Валерія Шейгас.

Як проходив відбір у Вуокатті

Путівки до основи розподілялися за підсумками двох контрольних дисциплін. У спринті найкращою серед українок стала Олена Городна, яка з одним промахом фінішувала сьомою, а Олександра Меркушина замкнула дев'ятку сильніших. Також до топ-20 пробилися Дарина Чалик (13-та), Вікторія Хвостенко (15-та) та Валерія Шейгас (19-та).

У жіночому масстарті справжній прорив здійснила Тетяна Тарасюк, виборовши бронзову позицію. Олександра Меркушина посіла шосте місце, Олена Городна стала восьмою, а слідом за ними розташувалися Христина Дмитренко (11-та) та Анастасія Меркушина (12-та).

Гучні кадрові рішення

Оновлена заявка головної команди принесла одразу кілька несподіванок. Головною сенсацією стало потрапляння до основи 21-річної Тетяни Тарасюк, яка дебютує на рівні Кубка світу. До цього вона мала в активі лише чотири старти на Кубку IBU в попередньому сезоні та перемогу в заліку спринтів юніорського Кубка IBU.

Водночас уперше за два роки поза основною обоймою опинилася Дарина Чалик – учасниця Олімпіади-2026 розпочне кампанію на Кубку IBU.

Не потрапила до складу на перші старти олімпійська чемпіонка Юлія Джима. У попередньому сезоні вона взяла участь у Олімпіаді-2026 та шести етапах Кубка світу, де в загальному заліку посіла 93-тє місце.