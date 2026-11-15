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Зимние виды 15 ноября 2026 · 16:50

Плюс дебютантка, минус олимпийская чемпионка: Украина радикально обновила состав в биатлоне

Кто вошел в заявку на старт Кубка мира-2026/27
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Плюс дебютантка, минус олимпийская чемпионка: Украина радикально обновила состав в биатлоне
Дебютантка команды Татьяна Тарасюк (фото: instagram.com/__tanuha___)

Тренерский штаб женской сборной Украины по биатлону определился с составом команд на стартовые международные соревнования сезона-2026/27. В заявке есть как новые лица, так и заметные изменения по сравнению с предыдущим сезоном.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Кто вошел в состав сборной

По итогам контрольных гонок в финском Вуокатте, в заявку на Кубок мира попали пятеро спортсменок, а на Кубок IBU – шесть биатлонисток. Первый этап Кубка мира состоится 26-29 ноября в финском Контиолахте, а параллельно в шведском Идре-Фьелле начнется новый розыгрыш Кубка IBU.

Женская сборная Украины по биатлону

  • Состав на Кубок мира: Елена Городная, Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Александра Меркушина, Анастасия Меркушина.
  • Состав на Кубок IBU: Дарья Чалик, Виктория Хвостенко, Ксения Приходько, Лилия Стеблина, Ирина Шевченко, Валерия Шейгас.

Как проходил отбор в Вуокати

Путевки в основу распределялись по итогам двух контрольных дисциплин. В спринте лучшей среди украинок стала Елена Городная, которая с одним промахом финишировала седьмой, а Александра Меркушина замкнула девятку сильнейших. Также в топ-20 пробились Дарья Чалик (13-я), Виктория Хвостенко (15-я) и Валерия Шейгас (19-я).

В женском масстарте настоящий прорыв совершила Татьяна Тарасюк, завоевав бронзовую позицию. Александра Меркушина заняла шестое место, Елена Городная стала восьмой, а вслед за ними расположились Кристина Дмитренко (11-я) и Анастасия Меркушина (12-я).

Громкие кадровые решения

Обновленная заявка главной команды принесла сразу несколько неожиданностей. Главной сенсацией стало попадание в основу 21-летней Татьяны Тарасюк, дебютирующей на уровне Кубка мира. До этого она имела в активе всего четыре старта на Кубке IBU в предыдущем сезоне и победу в зачете спринтов юниорского Кубка IBU.

В то же время, впервые за два года вне основной обоймы оказалась Дарья Чалик – участница Олимпиады-2026 начнет кампанию на Кубке IBU.

Не попала в состав на первые старты олимпийская чемпионка Юлия Джима. В предыдущем сезоне она приняла участие в Олимпиаде-2026 и шести этапах Кубка мира, где в общем зачете заняла 93 место.

Также узнайте, кто вошел в заявку мужской сборной Украины по биатлону.

Теги: Биатлон Кубок мира Сборная Украины
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