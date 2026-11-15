rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 15 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Зимние виды Капитан в строю, но есть потери: Украина объявила состав мужской сборной на Кубок мира по биатлону
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Зимние виды 15 ноября 2026 · 15:16

Капитан в строю, но есть потери: Украина объявила состав мужской сборной на Кубок мира по биатлону

Тренерский штаб определил по пять биатлонистов на старт главного турнира сезона и Кубок IBU
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Капитан в строю, но есть потери: Украина объявила состав мужской сборной на Кубок мира по биатлону
Дмитрий Пидручный (фото: biathlon.com.ua)

Мужская сборная Украины по биатлону определилась со составами на первые международные соревнования нового сезона. По итогам контрольных стартов в Норвегии тренерский штаб сделал несколько интересных кадровых решений.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Состав команд на первые этапы

По итогам отборочных гонок в рамках Открытого чемпионата Норвегии Украина получила пять представителей на каждом из двух уровней международных биатлонных соревнований. Первый этап Кубка мира состоится 26-29 ноября в финском Контиолахти, а в те же даты в шведском Идре-Фьелле стартует Кубок IBU.

Состав сборной Украины

  • Кубок мира: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насыко, Богдан Борковский.
  • Кубок IBU: Тарас Лесюк, Владимир Аксюта, Сергей Супрун, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Кадровые изменения в основе

По сравнению с заключительным этапом прошлого сезона в Голменколлене места в основной команде сохранили Виталий Мандзин (33-е место в спринте в Норвегии) и Богдан Борковский (восьмой в масстарте-Б). Также в состав возвращается капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный, пропускавший финал предыдущего сезона по состоянию здоровья.

Место в основе завоевал и Денис Насико, в прошлом году выступавший преимущественно на Кубке IBU, но проявивший себя на отборе, заняв пятую строчку в масстарте-Б. Выигравший этот же масстарт-Б в Норвегии Антон Дудченко возвращается на уровень Кубка мира впервые с периода перед Олимпиадой-2026.

В то же время опытные Богдан Цимбал и Артем Тищенко, завершавшие предыдущий сезон в основной обойме, начнут новую кампанию на Кубке IBU.

Ранее Елена Городная стала лучшей из украинских биатлонисток в первой контрольной гонке сезона.

Теги: Биатлон Сборная Украины Кубок мира
Главные матчи
Лига наций 15 ноября 21:45
Испания - : - Англия
Лига наций 15 ноября 21:45
Бельгия - : - Италия
WTA Finals 15 ноября 22:00
Элина Свитолина - : - Мирра Андреева
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Свитолина против россиянки за корону WTA: где и когда смотреть решающую битву Итогового турнира Свитолина против россиянки за корону WTA: где и когда смотреть решающую битву Итогового турнира Россиянки сложили шпаги: сборная Украины заставила соперниц капитулировать на Кубке мира (видео) Россиянки сложили шпаги: сборная Украины заставила соперниц капитулировать на Кубке мира (видео) Сборная Украины уступила Северной Ирландии и оказалась на грани вылета из Лиги B Сборная Украины уступила Северной Ирландии и оказалась на грани вылета из Лиги B
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель