Капитан в строю, но есть потери: Украина объявила состав мужской сборной на Кубок мира по биатлону

Мужская сборная Украины по биатлону определилась со составами на первые международные соревнования нового сезона. По итогам контрольных стартов в Норвегии тренерский штаб сделал несколько интересных кадровых решений.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию биатлона Украины .

Состав команд на первые этапы

По итогам отборочных гонок в рамках Открытого чемпионата Норвегии Украина получила пять представителей на каждом из двух уровней международных биатлонных соревнований. Первый этап Кубка мира состоится 26-29 ноября в финском Контиолахти, а в те же даты в шведском Идре-Фьелле стартует Кубок IBU.

Состав сборной Украины

Кубок мира: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насыко, Богдан Борковский.

Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насыко, Богдан Борковский. Кубок IBU: Тарас Лесюк, Владимир Аксюта, Сергей Супрун, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Кадровые изменения в основе

По сравнению с заключительным этапом прошлого сезона в Голменколлене места в основной команде сохранили Виталий Мандзин (33-е место в спринте в Норвегии) и Богдан Борковский (восьмой в масстарте-Б). Также в состав возвращается капитан "сине-желтых" Дмитрий Пидручный, пропускавший финал предыдущего сезона по состоянию здоровья.

Место в основе завоевал и Денис Насико, в прошлом году выступавший преимущественно на Кубке IBU, но проявивший себя на отборе, заняв пятую строчку в масстарте-Б. Выигравший этот же масстарт-Б в Норвегии Антон Дудченко возвращается на уровень Кубка мира впервые с периода перед Олимпиадой-2026.

В то же время опытные Богдан Цимбал и Артем Тищенко, завершавшие предыдущий сезон в основной обойме, начнут новую кампанию на Кубке IBU.