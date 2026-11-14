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Зимние виды 14 ноября 2026 · 15:00

Елена Городная стала лучшей среди украинских биатлонисток в первой контрольной гонке сезона

Биатлонистка заняла седьмое место в спринте в финском Вуокатте, а еще одна представительница Украины попала в первую десятку
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Елена Городная стала лучшей среди украинских биатлонисток в первой контрольной гонке сезона
Впереди у украинок второй контрольный старт (Фото: olenahorodna, Instagram)

Украинские биатлонистки провели первую контрольную гонку перед началом нового сезона. Лучший результат среди представительниц нашей команды в спринте в финском Вуокатте показала Елена Городная, которая с одним промахом финишировала седьмой.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.

Как выступили украинки в Вуокатте

В первом контрольном старте приняли участие 25 биатлонисток, среди которых было 11 представительниц Украины. Лучше из украинок выступила Елена Городная: она допустила одну ошибку на огневых рубежах и заняла седьмое место, проиграв победительнице 1 минуту 50,2 секунды.

В первую десятку также попала Анастасия Меркушина. С двумя промахами она завершила девятую гонку, отстав от лидера на 2 минуты 8,6 секунды.

Дарья Чалик финишировала 13-ю, Виктория Хвостенко – 15-ю, а Александра Меркушина – 16-ю.

Кристина Дмитренко заняла 22 место. Несмотря на один промах на стрельбе, украинка получила три минуты штрафа из-за неправильного прохождения дистанции. Об этом сообщил тренер сборной Украины Игорь Ярмош в комментарии "Общественное спорт".

Другие украинки расположились так: Валерия Шейгас – 19-я, Татьяна Тарасюк – 21-я, Лилия Стеблина – 23-я, Ксения Приходько – 24-я, Ирина Шевченко – 25-я.

Результаты контрольной гонки

Все три призовых места заняли представительницы Чехии. Победу одержала чемпионка мира 2021-гл Маркета Давидова, которая прошла дистанцию за 23:38,1 минуты без промаха.

Второе и третье места также заняли представительницы Чехии – Тереза Воборникова и Люция Харватова.

Когда украинки проведут следующую контрольную гонку

Второй контрольный старт женской сборной Украины в Вуокати запланирован на воскресенье, 15 ноября. По итогам двух гонок тренерский штаб определит состав команды на стартовых этапах Кубка мира.

Новый сезон Кубка мира по биатлону начнется 26 ноября в финском Контиолахте. Первый этап продлится до 29 ноября.

Ранее мы сообщали, что звезду сборной Украины по биатлону якобы исключили из состава – тогда в федерации официально прокомментировали ситуацию.

Теги: Сборная Украины Биатлон
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Лига наций 14 ноября 21:45
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