Вспомнили о конфликте интересов: IIHF оспорила решение CAS о возвращении сборных России

Международная федерация хоккея (IIHF) подала обжалование в Спортивный арбитражный суд (CAS) о решении о возвращении российских сборных в международные соревнования. Поводом стали возможные нарушения при формировании арбитражной коллегии, в том числе нераскрытые связи двух ее членов с Россией.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на TSN Sports .

IIHF подвергла сомнению независимость арбитров CAS

Международная федерация хоккея обжаловала решение CAS от 30 октября, обязавшее допустить российские сборные к пяти международным турнирам в сезоне-2026/27.

Как сообщается, претензии IIHF касаются двух из трех арбитров, рассматривавших дело. По утверждению федерации, они не сообщили о своих связях с Россией, что могло повлиять на независимость арбитражной коллегии.

Информацию о подаче обжалования подтвердил источник во IIHF, пожелавший остаться анонимным. В то же время, по состоянию на 14 ноября ни международная федерация, ни CAS публично не прокомментировали эту процедуру.

По данным швейцарского издания Inside Paradeplatz, один из арбитров, итальянец Джулио Палермо, в сентябре 2026 года посещал арбитражную конференцию в Москве. Другой член коллегии, египтянин Исмаил Селим, участвовал в юридическом мероприятии в российской столице в мае 2025 года.

Палермо заявлял, что посетил Москву за свой счет и эта поездка не была связана с делом по российскому хоккею.

CAS обязал вернуть россиян на пять турниров

Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию Российской федерации хоккея и обязал IIHF допустить российские команды к пяти чемпионатам мира:

Молодежный чемпионат мира в Канаде с 26 декабря 2026 по 5 января 2027-го.

Женский чемпионат мира U-18 в Чехии, 8-16 января 2027 года.

Мужской чемпионат мира U-18 в США, 22 апреля – 2 мая 2027 года.

Мужской чемпионат мира в Германии, 14-30 мая 2027 года.

Женский чемпионат мира в Канаде, ноябрь 2027 года.

В CAS объяснили свое решение тем, что IIHF не предоставила достаточно доказательств для обоснования недопуска российских команд по соображениям безопасности.

В то же время международная федерация выразила несогласие с таким вердиктом, отметив риски для безопасности участников и организационные трудности, возникающие из-за возвращения россиян.

Россияне не допустят к молодежному ЧМ в Канаде

Первым турниром, на котором должно было состояться возвращение российской сборной, является молодежный чемпионат мира в Канаде. Однако канадские власти уже заявили, что не разрешат российским хоккеистам и официальным представителям въехать в страну для участия в соревнованиях, даже при наличии действующих виз.

Кроме того, ряд национальных федераций – Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии и Чехии – ранее заявил об отказе играть против российской сборной.

Таким образом, обжалование IIHF явилось новым этапом противостояния вокруг возвращения российского хоккея на международную арену. В то же время пока неизвестно, повлияет ли новая процедура на решение CAS и сможет ли федерация добиться его пересмотра.