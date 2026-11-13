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Зимние виды 13 ноября 2026 · 21:34

Удар по планам агрессоров: еще одна страна Европы закрыла въезд спортсменам из РФ и Беларуси

Эстония приняла принципиальное решение на государственном уровне
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Удар по планам агрессоров: еще одна страна Европы закрыла въезд спортсменам из РФ и Беларуси
Решение стало реакцией на уступки федерации лыжного спорта (фото: FIS)

Эстония официально отказалась допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям на своей территории. Такую позицию страна подтвердила после смягчения правил их возвращения на международную арену со стороны лыжной федерации.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на эстонское издание ERR.

Жесткий ответ на уступки FIS

В начале сентября Международная федерация лыжного спорта (FIS) решила смягчить критерии для российских и белорусских атлетов. Вместо углубленных проверок на связи с силовыми структурами или армейскими клубами вроде ЦСКА и "Динамо", для получения "нейтрального" статуса стало достаточно лишь формального подтверждения нейтралитета.

В результате на этой неделе разрешение выступать в новом сезоне получила группа россиян, в том числе пятикратный призер Олимпийских игр лыжник Денис Спицов. В то же время лидеру сборной РФ Александру Большунову в присвоении статуса отказали.

Однако эстонские власти заняли принципиальную позицию и заблокировали возможность участия "нейтральных" спортсменов в соревнованиях на своей территории. В ведомстве подчеркнули, что присутствие россиян и белорусов противоречит государственной политике поддержки Украины, а сами турниры могут быть использованы Кремлем в пропагандистских целях.

"Эстония незамедлительно осудила агрессивную войну России против Украины, и с начала войны правительство Эстонии, Министерство культуры и Олимпийский комитет Эстонии единодушно считают, что спортсмены и команды России и Беларуси не должны участвовать в международных спортивных соревнованиях до окончания войны в Украине", – говорится в обращении министерства к FIS.

Также в ведомстве напомнили, что въезд гражданам РФ и Беларуси по туристическим визам, в том числе для участия в спортивных мероприятиях, запрещен в стране еще с лета 2022 года.

Кто еще объявил бойкот

Эстония стала уже третьей европейской страной, которая на государственном уровне закрыла границы для российских и белорусских спортсменов.

Ранее аналогичные визовые и миграционные барьеры ввели Норвегия и Финляндия. При этом финские власти отдельно подчеркнули, что запрет распространяется и на обладателей "нейтрального" статуса.

Кроме того, над механизмами недопуска россиян на чемпионат мира в Фалуне (24 февраля – 7 марта следующего года) сейчас активно работает и Швеция.

Ранее стало известно, что семь стран отказались подписывать календарь молодежного ЧМ по хоккею из-за россиян.

Теги: Спортсмены Эстония Российская Федерация
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