Удар по планах агресорів: ще одна країна Європи закрила в'їзд спортсменам з РФ та Білорусі

Естонія офіційно відмовилася допускати російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території. Таку позицію країна підтвердила після пом'якшення правил їхнього повернення на міжнародну арену з боку лижної федерації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на естонське видання ERR .

Жорстка відповідь на поступки FIS

На початку вересня Міжнародна федерація лижного спорту (FIS) вирішила пом'якшити критерії для російських і білоруських атлетів. Замість глибоких перевірок на зв'язки з силовими структурами чи армійськими клубами на кшталт ЦСКА та "Динамо", для отримання "нейтрального" статусу стало достатньо лише формального підтвердження нейтральності.

Як наслідок, цього тижня дозвіл на виступи у новому сезоні отримав низка росіян, зокрема п'ятиразовий призер Олімпіад лижник Денис Спіцов. Водночас лідеру збірної РФ Александру Большунову в статусі відмовили.

Однак естонська влада зайняла принципову позицію та заблокувала можливість участі "нейтральних" спортсменів у змаганнях на своїй території. У відомстві наголосили, що присутність росіян та білорусів суперечить державній політиці підтримки України, а самі турніри можуть бути використані Кремлем для пропаганди.

"Естонія негайно засудила агресивну війну Росії проти України, і з початку війни уряд Естонії, Міністерство культури та Олімпійський комітет Естонії одностайно вважають, що спортсмени та команди Росії та Білорусі не повинні брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, доки війна в Україні не закінчиться", – йдеться у зверненні міністерства до FIS.

Також у відомстві нагадали, що в'їзд громадянам РФ та Білорусі за туристичними візами, зокрема для участі у спортивних заходах, у країні заборонений ще з літа 2022 року.

Хто ще запровадив бойкот

Естонія стала вже третьою європейською країною, яка на державному рівні закрила кордони для російських та білоруських спортсменів.

Раніше аналогічні візові та міграційні бар'єри запровадили Норвегія та Фінляндія, причому фінська влада окремо підкреслила, що заборона стосується і власників "нейтрального" статусу.

Крім того, над механізмами недопуску росіян на чемпіонат світу у Фалуні (24 лютого – 7 березня наступного року) зараз активно працює й Швеція.