Згадали про конфлікт інтересів: IIHF оскаржила рішення CAS про повернення збірних Росії

Міжнародна федерація хокею (IIHF) подала оскарження до Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо рішення про повернення російських збірних до міжнародних змагань. Приводом стали ймовірні порушення під час формування арбітражної колегії, зокрема нерозкриті зв’язки двох її членів із Росією.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на TSN Sports .

IIHF поставила під сумнів незалежність арбітрів CAS

Міжнародна федерація хокею оскаржила рішення CAS від 30 жовтня, яке зобов’язало допустити російські збірні до п’яти міжнародних турнірів у сезоні-2026/27.

Як повідомляється, претензії IIHF стосуються двох із трьох арбітрів, які розглядали справу. За твердженням федерації, вони не повідомили про свої зв’язки з Росією, що могло вплинути на незалежність арбітражної колегії.

Інформацію про подання оскарження підтвердило джерело в IIHF, яке побажало залишитися анонімним. Водночас станом на 14 листопада ані міжнародна федерація, ані CAS публічно не прокоментували цю процедуру.

За даними швейцарського видання Inside Paradeplatz, один з арбітрів, італієць Джуліо Палермо, у вересні 2026 року відвідував арбітражну конференцію в Москві. Інший член колегії, єгиптянин Ісмаїл Селім, брав участь у юридичному заході в російській столиці у травні 2025-го.

Палермо заявляв, що відвідав Москву власним коштом і ця поїздка не була пов’язана зі справою щодо російського хокею.

CAS зобов’язав повернути росіян на п’ять турнірів

Нагадаємо, 30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Російської федерації хокею та зобов’язав IIHF допустити російські команди до п’яти чемпіонатів світу:

Молодіжний чемпіонат світу у Канаді з 26 грудня 2026 року по 5 січня 2027-го.

Жіночий чемпіонат світу U-18 у Чехії, 8–16 січня 2027-го року.

Чоловічий чемпіонат світу U-18 в США, 22 квітня – 2 травня 2027-го року.

Чоловічий чемпіонат світу у Німеччині, 14–30 травня 2027-го року.

Жіночий чемпіонат світу у Канаді, листопад 2027 року.

У CAS пояснили своє рішення тим, що IIHF не надала достатньо доказів для обґрунтування недопуску російських команд із міркувань безпеки.

Водночас міжнародна федерація висловила незгоду з таким вердиктом, наголосивши на ризиках для безпеки учасників та організаційних труднощах, які виникають через повернення росіян.

Росіян не допустять до молодіжного ЧС у Канаді

Першим турніром, на якому мало відбутися повернення російської збірної, є молодіжний чемпіонат світу в Канаді. Однак канадська влада вже заявила, що не дозволить російським хокеїстам та офіційним представникам в’їхати до країни для участі у змаганнях, навіть за наявності чинних віз.

Крім того, низка національних федерацій - Норвегії, Данії, Швеції, Фінляндії, Латвії та Чехії - раніше заявила про відмову грати проти російської збірної.

Таким чином, оскарження IIHF стало новим етапом протистояння навколо повернення російського хокею на міжнародну арену. Водночас поки невідомо, чи вплине нова процедура на чинність рішення CAS та чи зможе федерація домогтися його перегляду.