Збірна України поступилася Північній Ірландії та опинилася на межі вильоту з Ліги B

Збірна України зазнала третьої поразки в Лізі націй-2026/27. У п'ятому турі групи B2 команда Андреа Мальдери на виїзді поступилася Північній Ірландії та остаточно втратила шанси на перше місце в квартеті.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Скасований гол і сейви Трубіна

Поєдинок у Белфасті розпочався з територіальної переваги українців. "Синьо-жовті" більше контролювали м'яч, проте створювали обмаль небезпечних моментів біля воріт суперника.

На 23-й хвилині господарі навіть відправили м'яч у сітку після удару Джеймі Донлі, однак після втручання VAR гол скасували через офсайд.

Незабаром Анатолій Трубін двічі врятував Україну після ударів із близької відстані. У відповідь українці створили свій найкращий момент першого тайму: Данило Сікан вивів Олексія Кащука практично віч-на-віч із воротарем, але Пірс Чарльз відбив удар ногою.

До перерви команди так і не змогли відкрити рахунок.

Гол після кутового вирішив долю матчу

У другому таймі господарі діяли гостріше. Трубін кілька разів вступав у гру, рятуючи команду після ударів північноірландців.

На 68-й хвилині оборона України не впоралася з розіграшем кутового. Господарі вивели на удар Террі Девліна, який пробив із-за меж штрафного майданчика та відкрив рахунок.

Після пропущеного м'яча Мальдера спробував посилити атаку замінами. На поле вийшли Олег Синчук і Ігор Краснопір, згодом – Єгор Назарина та Артем Довбик.

Проте українцям довго не вдавалося створити реальну загрозу воротам суперника.

Лише на 90-й хвилині Кащук прорвався лівим флангом і віддав передачу на Сікана, який пробив у дотик. Однак воротар господарів врятував свою команду.

Північна Ірландія – Україна – 1:0 Гол: Девлін, 68.

Ситуація у групі України

Після п'яти турів Північна Ірландія набрала 11 очок, Угорщина – 10, Україна – 4, Грузія – 2.

Таким чином, українці втратили математичні шанси на перше місце та підвищення до дивізіону А. Водночас команда ще може поборотися за третю сходинку та уникнути прямого вильоту до Ліги C.

У заключному турі, 17 листопада, Україна зустрінеться з Грузією.