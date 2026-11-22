"Кременчуг" одержал домашнюю победу над лидером чемпионата Украины по хоккею "Одесщиной". Хозяева выиграли со счетом 5:2, а главным героем встречи стал Михаил Геворкян, оформивший дубль и результативную передачу. Благодаря этому успеху кременчужане поднялись на второе место в турнирной таблице.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как прошел матч

Хозяева активно начали встречу и открыли счет уже на восьмой минуте. Никита Кругляков отличился после передач Егора Абаджяна и Тимофея Материкина.

На 18-й минуте Михаил Геворкян удвоил преимущество "Кременчуга". Ему ассистировали Юрий Мироненко и Кругляков.

В начале второй двадцатиминутки хозяева продолжили наращивать преимущество. На 25-й минуте Абаджян реализовал большинство после передач Дмитрия Попережая и Богдана Панкова, сделав счет 3:0.

Однако "Одесщина" сумела вернуть интригу. На 28-й минуте Расим Абдуллаев сократил отставание, воспользовавшись многочисленным преимуществом.

На 33-й минуте Дмитрий Мосюк также отличился в большинстве, приблизив гостей к сопернику на расстояние одной шайбы.

Однако развить успех одесской команде не удалось.

Уже на четвертой минуте заключительного периода Геворкян поразил ворота гостей после передач Абаджяна и Панкова.

Окончательный счет на 56-й минуте установил Глеб Кривошапкин, которому ассистировал Геворкян.

"Кременчуг" – "Одесщина" – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0)

Шайбы: Кругляков (7:48), Геворкян (17:38, 43:01), Абаджян (24:13, более), Кривошапкин (55:17) - Абдуллаев (27:31, более), Мосюк (32:25, более).

Дубль Геворкяна и статистика встречи

Михаил Геворкян стал самым результативным игроком матча, набрав три очка по системе "гол+пасс" (2+1).

Никита Кругляков также внес весомый вклад в победу, записав в актив гол и результативную передачу.

Несмотря на итоговый счет, команды продемонстрировали почти равную игру по количеству бросков в створ ворот. "Кременчуг" нанес 24 броска, тогда как "Одесщина" – 25.

Обе шайбы гостей были заброшены в большинстве. Одесская команда реализовала две из девяти попыток, а хозяева – одну из девяти.

В то же время "Кременчуг" заработал 43 штрафных минут против 18 у соперника.

"Кременчуг" приблизился к лидеру чемпионата

Победа позволила кременчужанам набрать 18 очков в десяти матчах и подняться на вторую строчку турнирной таблицы.

Отставание от "Одесщины", которая остается лидером с 21 баллом после 11 встреч, сократилось до трех очков. При этом "Кременчуг" имеет игру в запасе.

На третьем месте расположились "Богуславские шершни" с 16 очками после десяти матчей.

Четвертую позицию занимает киевский "Сокол", набравший 13 баллов в девяти встречах. Замыкает таблицу "Днепр" с четырьмя очками после восьми поединков.