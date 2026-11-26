Главный тренер "Шахтера" Арда Туран подвел итоги матча пятого тура основного этапа Лиги чемпионов против "Фенербахче". Турецкий специалист признал, что дончане допускали ошибки во время розыгрыша мяча, не всегда могли найти свободных партнеров и теряли уверенность после успешных атак соперника.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Арды Турана на официальном сайте ФК "Шахтер".

Туран признал проблемы "Шахтера" под прессингом

Арда Туран поздравил "Фенербахче" с победой, отметив, что турецкий клуб лучше действовал в ряде игровых аспектов. По словам наставника, его команда часто опаздывала с решениями, не могла найти варианты развития атак и допускала ошибки в передачах.

Тренер подчеркнул, что "Шахтер" является молодой командой, у которой есть потенциал, но такие матчи становятся важным опытом для ее развития.

"На поле они в определенных аспектах действовали лучше нас. Мы часто не успевали вступать в борьбу, опаздывали с поиском вариантов продолжения атаки и допускали многие ошибки в передачах во время розыгрыша мяча", - сказал Туран.

"Я никогда не сдавался и не собираюсь делать это сейчас"

Несмотря на неудачный результат, наставник дончан не теряет веру в шансы команды. Он отметил, что "Шахтер" еще может набрать достаточное количество очков в следующих матчах, чтобы остаться в борьбе за плейоф.

Туран подчеркнул, что не собирается искать оправданий, даже учитывая молодость футболистов и их небольшой опыт выступлений на таком уровне.

"Если в следующих матчах мы наберем шесть или пять очков, то продолжим бороться. Всегда говорю, что у нас команда, способная играть против любого соперника в любой точке мира", - заявил главный тренер "горняков".

Туран объяснил, почему "Шахтер" потерял уверенность

Наставник дончан считает, что на таком уровне одного только физического потенциала и желания бороться недостаточно. Важны опыт, мастерство и способность принимать правильные решения под давлением.

Туран отметил, что в составе "Фенербахче" есть футболисты, которые уже достигали значительных успехов в карьере, в том числе выигрывали чемпионат мира. Его команда только начинает осваиваться на таком уровне.

По словам тренера, после нескольких успешных длинных передач на Ведата Мурики футболисты "Шахтера" начали слишком рано отходить назад, что создавало пространство между линиями. Также дончане не всегда правильно действовали во время высокого прессинга соперника и не использовали длинные передачи, чтобы растянуть оборону.

Туран признал, что после нескольких успешных переходов "Фенербахче" с обороны в атаку его команда потеряла уверенность и стала чаще выбирать неправильные решения при развитии наступательных действий.

В то же время, специалист заверил, что понимает причины проблем и видит, над чем нужно работать. Поражение от "Фенербахче" стало для "Шахтера" уроком, который должен помочь молодой команде прогрессировать и лучше подготовиться к следующим матчам.