Голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык получил индивидуальное признание от УЕФА по итогам пятого тура Лиги чемпионов. Два спасения украинца в поединке с турецким "Фенербахче" попали в подборку лучших сейвов игрового дня.

Как Ризнык спасал в матче с "Фенербахче"

В матче в среду, 25 ноября, "Шахтер" уступил "Фенербахче" со счетом 0:1.

Пресс-служба УЕФА отметила два эпизода с участием украинского вратаря:

Первый сейв Ризнык совершил после выхода один на один Огуза Айдына. Голкипер "горняков" вовремя сократил угол обстрела и сумел отбить удар турецкого футболиста.

Второй эпизод произошел в конце встречи. На этот раз перед вратарем "Шахтера" оказался нападающий Ромелу Лукаку, который также пытался переиграть украинца один на один. Однако Ризнык снова выиграл дуэль.

Всего в поединке 27-летний голкипер совершил четыре сейва. Игра с "Фенербахче" стала для него 19-й в составе "Шахтера" во всех турнирах сезона-2026/27. В этих матчах он пропустил 11 мячей и девять раз отыграл на ноль.

Помимо украинца, в подборку лучших спасений игрового дня попали Любомир Белко ("Викинг"), Матвей Сафонов (ПСЖ), Деннис Займен ("Штутгарт") и Стас Покатилов ("Сабах").

Турнирное положение "Шахтера"

Индивидуальное признание вратаря состоялось на фоне неудачного результата его команды. Поражение от "Фенербахче" стало для "Шахтера" третьим подряд в Лиге чемпионов. В турнирной таблице основного этапа "горняки" опустились на 26-е место и сейчас находятся за пределами зоны стыковых матчей плей-офф.

Следующий поединок в еврокубке команда Арды Турана проведет 9 декабря на выезде против братиславского "Слована". В составе словацкого клуба выступают украинцы Даниил Игнатенко и Николай Кухаревич.