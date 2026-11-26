В четверг, 26 ноября, в финском Контиолахте стартует первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2026/27. Откроют соревновательную программу мужской индивидуальной гонкой на 20 км, а всего в течение четырех дней спортсмены проведут шесть стартов.

Когда состоятся гонки первого этапа Кубка мира

Соревнования в Контиолахте продлятся до 29 ноября включительно. В программе запланированы индивидуальные гонки, одиночная смешанная и смешанная эстафеты, а также спринты среди мужчин и женщин.

Расписание этапа в Контиолаххте

26 ноября, 18:10 – индивидуальная гонка, 20 км (мужчины).

27 ноября, 18:10 – индивидуальная гонка, 15 км (женщины).

28 ноября, 15:10 – одиночная смешанная эстафета.

28 ноября, 17:15 – смешанная эстафета.

29 ноября, 15:00 – спринт, 10 км (мужчины).

29 ноября, 18:15 – спринт, 7,5 км (женщины).

Обновлен состав сборных Украины

К первому этапу Кубка мира по биатлону сборная Украины подходит с рядом перемен. Речь идет не только об обновленном составе команд, но и о новых наставниках. Мужскую команду возглавил Сергей Семенов, а женскую – Оксана Хвостенко. Для обоих это будет первый сезон во главе основных сборных.

Состав сборных Украины на первый этап Кубка мира выглядит так:

Мужчины: Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Денис Насыко, Богдан Борковский.

Виталий Мандзин, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Денис Насыко, Богдан Борковский. Женщины: Елена Городная, Кристина Дмитренко, Татьяна Тарасюк, Александра Меркушина, Анастасия Меркушина.

В мужской сборной по результатам отборочных стартов в команду попал Денис Насико. В прошлом году 31-летний биатлонист имел в активе всего один старт на Кубке мира, однако на отборочных гонках у Гейло стал пятым в масстарте Б.

А у женской сборной есть одна дебютантка по сравнению с прошлым сезоном. Речь идет о 21-летней Татьяне Тарасюк. Она попала в основу всего после четырех стартов на Кубке IBU в прошлом сезоне.

Где смотреть биатлон в Украине.

Официальным транслятором биатлона в Украине "Суспильне". Все гонки первого этапа Кубка мира в прямом эфире покажут телеканал "Суспильне спорт" и региональные каналы "Суспильного".