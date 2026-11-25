Опубликованы стартовые письма первых спринтерских гонок Кубка IBU сезона-2026/27. Украинская команда заявила по пять спортсменов в мужском и женском стартах, где их ждут титулованные соперники.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Суспільне Біатлон" .

Возвращение олимпийского чемпиона

Первый этап Кубка IBU пройдет в шведском Идре-Фьелле. Он откроется спринтерскими гонками, которые состоятся в четверг, 26 ноября.

Мужской спринт начнется в 11:15 по киевскому времени. Сборную Украины в этой дисциплине представят пять биатлонистов, получивших следующие стартовые номера:

Богдан Цымбал

Тарас Лесюк

Владимир Аксюта

Артем Тищенко

Сергей Супрун



Конкуренцию украинцам составят титулованные иностранные спортсмены. В частности, на дистанцию выйдет известный норвежец Эндре Стремсхейм, в активе которого есть победы на этапах Кубка мира. Кроме того, именно в этой гонке состоится возвращение в биатлон олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Эйнара Гедегарта.

Дебютантки сборной и звезда из Германии

Женская гонка стартует позже — в 15:10 по киевскому времени. В заявке "сине-желтых" также пять спортсменок:

Дарья Чалик

Лилия Стеблина

Ксения Приходько

Валерия Шейгас

Ирина Шевченко



Для Валерии Шейгас и Ирины Шевченко этот старт станет особенным, поскольку обе биатлонистки впервые выступят на взрослом уровне в рамках Кубка IBU.

Среди главных фавориток женского спринта выделяется представительница Германии Селина Гротиан — победительница этапа Кубка мира, которая позапрошлым сезоном финишировала в топ-10 общего зачета.

Расписание гонок Кубка IBU 26 ноября: