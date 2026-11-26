У четвер, 26 листопада, у фінському Контіолахті стартує перший етап Кубку світу з біатлону сезону-2026/27. Відкриють змагальну програму чоловічою індивідуальною гонкою на 20 км, а загалом протягом чотирьох днів спортсмени проведуть шість стартів.
Де і коли дивитися перші гонки біатлонного сезону - розповідає Sport RBC.UA.
Змагання в Контіолахті триватимуть до 29 листопада включно. У програмі заплановані індивідуальні гонки, одиночна змішана та змішана естафети, а також спринти серед чоловіків і жінок.
Розклад етапу в Контіолаххті
До першого етапу Кубка світу з біатлону збірна України підходить із низкою змін. Йдеться не лише про оновлений склад команд, а й про нових наставників.Чоловічу команду очолив Сергій Семенов, а жіночу - Оксана Хвостенко. Для обох це буде перший сезон на чолі основних збірних.
Склад збірних України на перший етап Кубка світу виглядає так:
У чоловічій збірній за результатами відбіркових стартів до команди потрапив Денис Насико. Торік 31-річний біатлоніст мав в активі лише один старт на Кубку світу, проте на відбіркових гонках у Гейло став п'ятим у масстарті Б.
А у жіночій збірній є одна дебютантка у порівнняні з минулим сезоном. Йдеться про 21-річну Тетяну Тарасюк. Вона потрапила до основи всього після чотирьох стартів на Кубку IBU у минулому сезоні.
Офіційним транслятором біатлону в Україні є "Суспільне". Усі гонки першого етапу Кубку світу у прямому ефірі покажуть телеканал "Суспільне Спорт" та регіональні канали "Суспільного".
Раніше ми повідомляли, що українці на Кубку IBU зустрінуться з переможцями КС та олімпійським чемпіоном.