Жіноча збірна України провалила першу гонку на Кубку IBU сезону-2026/27 у шведському Ідре. Жодна з українських біатлоністок не змогла потрапити до очкової зони у спринті, а дві дебютантки команди взагалі отримали дискваліфікацію ще до виходу на дистанцію.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Ще до початку змагань судді відсторонили двох українських дебютанток дорослого рівня Кубка IBU – Ірину Шевченко та Валерію Шейгас. Причиною стало порушення пункту 11.3.4.а правил змагань IBU. Як повідомили у Федерації біатлону України, лижі обох спортсменок не пройшли обов'язковий передстартовий тест.
Серед українок, які вийшли на дистанцію, найкращий результат показала Лілія Стеблина. З трьома промахами (1+2) вона фінішувала на 43-му місці, зупинившись поза межами залікової топ-40. До топ-60 також пробилася Дарина Чалик, яка з чотирма штрафними колами (1+3) посіла 59-ту позицію. Ксенія Приходько припустилася двох помилок на першому вогневому рубежі (2+0) і завершила спринт 71-ю.
Перемогу у спринті здобула француженка Селья Енафф, яка чисто відстрілялася та випередила найближчу переслідувачку на пів хвилини. Друге місце посіла ще одна представниця Франції Софі Шово, а трійку призерок замкнула норвежка Емілі Калькенберг.
Кубок IBU. Ідре (Швеція). Спринт, жінки:
Етап Кубка IBU в Ідре продовжиться у суботу, 28 листопада, ще двома спринтерськими гонками. Чоловіки розпочнуть змагання об 11:15 за київським часом, після чого на старт вийдуть жінки.
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