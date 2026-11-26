У фінському Контіолахті стартував сезон-2026/27 Кубка світу з біатлону чоловічою індивідуальною гонкою. Віталій Мандзин показав найкращий результат серед українців і єдиним у команді зачепився за очки.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Мандзин чисто відпрацював на першому вогневому рубежі, але згодом припустився по одному промаху на кожній із наступних стрільб (0+1+1+1). З відставанням 3:27.8 хвилини він фінішував на 18-му місці та став єдиним українцем у заліковій зоні.
Інші біатлоністи збірної України провели гонку значно гірше:
Перемогу в індивідуальній гонці здобув представник США Кемпбелл Райт, який закрив усі 20 мішеней і показав час 46:29.8 хвилини. Другим став німець Юстус Штрелов (+1:20.1, 0+1+0+0), а третє місце посів норвежець Ветле Шостад Крістіансен (+1:23.2, 1+0+0+1).
Кубок світу з біатлону-2026/27. Контіолахті. Індивідуальна гонка, чоловіки:
27 листопада в Контіолахті відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Початок запланований на 17:15 за київським часом.
Раніше ми повідомили, як жіноча збірна України з двома дискваліфікаціями жахливо стартувала на Кубку IBU.