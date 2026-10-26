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Футбол 26 октября 2026 · 10:30

"Я человек обидчивый": Сабо объяснил, почему ушел из "Динамо"

Йожеф Сабо рассказал о конфликте с Виктором Масловым и почему он отказался возвращаться в столицу
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Я человек обидчивый": Сабо объяснил, почему ушел из "Динамо"
Сабо покинул киевский клуб из-за конфликта (фото: архив ФК "Динамо" Киев)

Бывший футболист и тренер Йожеф Сабо признался, что оскорбление после конфликта с наставником Виктором Масловым стало одной из причин его ухода из киевского "Динамо". Даже когда ему было предложено вернуться в столицу, он не смог согласиться на это.

Об этом Йожеф Сабо рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Почему покинул "Динамо"

По словам ветерана, на его решение оказал существенное влияние конфликт с тогдашним главным тренером команды Виктором Масловым. Сабо признал, что тяжело переживает обиды, поэтому не смог переступить из-за противоречий с наставником.

"Я человек обидчивый, и конфликт с Виктором Масловым сильно на меня повлиял", - рассказал он.

Продолжение карьеры

После ухода из "Динамо" Йожеф Сабо перебрался в луганскую "Зари", которая демонстрировала хорошие результаты и могла претендовать на самые высокие места. Со временем Сабо получил приглашение вернуться в Киев, однако отказался.

"Мне было тяжело перешагнуть через оскорбление", - объяснил бывший игрок.

Позже в Сабо приехали Лев Яшин и Виктор Царев. Они сообщили, что видеть его в составе московского "Динамо" хочет тренер Константин Бесков. Это предложение заинтересовало футболиста, и он согласился на переезд в Москву.

Впрочем, жизнь вдали от семьи оказалась непростой. Сабо пришлось проживать в гостинице, и со временем он понял, что его московский этап карьеры подходит к концу.

В полном интервью для Sport RBC.UA Йожеф Сабо рассказал о непростом детстве в Ужгороде, работе с Валерием Лобановским и собственных принципах.

Теги: Футбол Динамо
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