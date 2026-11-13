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Футбол 13 ноября 2026 · 10:23

Скалони останется у руля Аргентины и подписал новый долгосрочный контракт

Аргентинская футбольная ассоциация продлила контракт с наставником, приведшим сборную к чемпионству мира и двум победам на Кубке Америки
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Скалони останется у руля Аргентины и подписал новый долгосрочный контракт
Скалони продлил контракт с альбиселесте (Фото: AFA)

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с национальной командой до 2030 года. О новом соглашении официально сообщила Аргентинская футбольная ассоциация.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию футбола Аргентины .

Скалони останется тренером Аргентины еще на четыре года

Предыдущий контракт 48-летнего специалиста истекал в конце 2026 года. После завершения чемпионата мира Скалони не давал однозначного ответа на свое будущее во главе сборной, однако теперь стороны договорились о продолжении сотрудничества.

По новому соглашению аргентинец будет готовить команду к чемпионату мира-2030. Также под его руководством сборная будет защищать титул чемпиона Южной Америки на Кубке Америки-2028.

Три больших титула и финал ЧМ-2026

Скалони возглавил сборную Аргентины в 2018 году и за это время превратил ее в одну из самых успешных национальных команд мира.

Под его руководством "альбиселесте" выиграли три больших международных турнира: чемпионат мира-2022 в Катаре и два подряд Кубка Америки - в 2021-м и 2024-м годах.

На чемпионате мира-2026 аргентинцы второй раз подряд добрались до финала, но на этот раз уступили Испании со счетом 0:1.

Всего с момента назначения Скалони сборная провела 111 матчей: одержала 86 побед, 14 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

Аргентина продолжает выступления без Месси

После чемпионата мира аргентинцы провели три товарищеских матча и одержали три разгромных победы. Команда обыграла Боливию (4:0), Буркина-Фасо (7:0) и Бенин (3:0), забив в общей сложности 14 мячей и не пропустив ни одного.

Поединок против Бенина стал последним в составе национальной команды для Лионеля Месси. Обладатель восьми "Золотых мячей" завершил карьеру в сборной Аргентины.

Следующим соперником команды Скалони станет Уругвай. Товарищеский матч состоится в субботу, 14 ноября, в 01:00 по киевскому времени.

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Теги: Футбол Сборная Аргентины
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