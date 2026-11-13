Испания получила усиление перед матчем с Англией: звезда восстановилась от травмы

Сборная Испании сможет рассчитывать на Ламина Ямаля в противостоянии с Англией в Лиге наций. Главный тренер команды Луис де ла Фуэнте подтвердил, что 18-летний вингерь восстановился после проблем с коленом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на футбольного инсайдера Фабрицио Романо в X (Twitter) .

Испания продлила беспроигрышную серию до 43 матчей

Сборная Испании продолжает уверенно выступать в Лиге наций. В четверг, 12 ноября, команда Луиса де ла Фуэнте на выезде обыграла Чехию.

Голами в составе испанцев отличились представители мадридского "Атлетико" Алекс Баэна и Марк Пубиль. Эта победа стала для действующих чемпионов мира пятой в пяти матчах группы A3.

Кроме того, Испания продлила свою беспроигрышную серию до 43 поединков. В последний раз команда уступала еще в марте 2024 года, когда проиграла Колумбии.

Ямаль восстановился после проблем с коленом

Перед матчем с Чехией сборная Испании не могла рассчитывать на Ламина Ямаля. Вингер "Барселоны" пропустил игру из-за боли в колене. Это было его первое отсутствие в составе клуба или национальной команды в текущем сезоне.

До этого 18-летний футболист провел 20 матчей подряд в стартовом составе, записав на свой счет 17 голов и 13 результативных передач.

Однако после победы над Чехией Луис де ла Фуэнте сообщил о положительных переменах в состоянии футболиста.

"Есть хорошие новости. Ламин Ямаль сейчас чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет присоединения к команде в пятницу", - заявил наставник испанцев.

Также тренер подтвердил возвращение в состав нападающего "Реал Сосьедад" Микеля Оярсабаля, также испытывавшего проблемы со здоровьем.

Матч с Англией определит победителя группы

Сборная Испании уже гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги наций. То же касается и Англии, которая в параллельном матче обыграла Хорватию со счетом 2:1 на "Уэмбли".

В настоящее время англичане отстают от испанцев на три очка. Поэтому очная встреча команд в воскресенье, 15 ноября, на стадионе "Метрополитано" в Мадриде определит победителя группы A3.

Луис де ла Фуэнте ожидает принципиального противостояния и подчеркнул, что его команда стремится продолжить успешную серию.