rbc.ua
UA | RU
Суббота, 14 ноября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Футбол Украинец судил Холанда в Лиге наций: чем завершился матч Норвегии и Уэльса
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 14 ноября 2026 · 21:59

Украинец судил Холанда в Лиге наций: чем завершился матч Норвегии и Уэльса

Поединок в Осло обслуживала украинская бригада судей
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Украинец судил Холанда в Лиге наций: чем завершился матч Норвегии и Уэльса
Эрлинг Голланд (фото: УЕФА)

Сборная Норвегии одержала победу над Уэльсом в пятом туре Лиги наций-2026/27. Поединок, в котором отличился звездный нападающий Эрлинг Холланд, обслуживала украинская судейская бригада во главе с Алексеем Деревинским.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Норвегия вырвалась вперед после перерыва

Встреча прошла 14 ноября на стадионе "Уллевол" в Осло. Обе команды подошли к противостоянию с тремя очками и боролись за улучшение положения в группе A4.

Первый тайм завершился без забитых мячей. После перерыва хозяева сумели реализовать свое преимущество.

На 59-й минуте Антонио Нуса открыл счет, а еще через девять минут Андреас Шельдеруп удвоил преимущество норвежцев.

На 79-й минуте Дэвид Брукс вернул интригу, сократив отставание Уэльса до минимума.

На 88-й минуте украинский арбитр Алексей Деревинский назначил пенальти в ворота Уэльса после нарушения правил Коннора Робертса против Андреаса Шельдерупа. Одиннадцатиметровый удар реализовал Эрлинг Холанд, установив окончательный счет встречи – 3:1.

Норвегия – Уэльс – 3:1 Голы: Нуса, 59, Шельдеруп, 68, Голланд, 88 (пенальти) – Брукс, 79.

Украинская бригада арбитров

Главным арбитром встречи был Алексей Древинский. На линиях ему помогали соотечественники Алексей Миронов и Светлана Грушко. Обязанности четвертого арбитра исполнял Дмитрий Панчишин.

Еще один украинец Денис Шурман работал ассистентом видеоарбитра (AVAR). Главным ответственным за VAR был бельгиец Ян Ботерберг.

Таким образом, в судейскую бригаду матча вошли сразу пятеро представителей Украины.

Ситуация в группе

Благодаря победе Норвегия набрала шесть очков и сравнялась по этому показателю с Данией, еще предстоит провести свой матч пятого тура против Португалии.

Уэльс остался с тремя баллами и упустил шансы подняться с последнего места группы.

В заключительном туре, 17 ноября, норвежцы сыграют на выезде против Дании, а валлийцы будут принимать Португалию.

Ранее определился первый неудачник турнира

Главные матчи
Лига наций 14 ноября 21:45
Северная Ирландия - : - Украина
WTA Finals 14 ноября 23:15
Линда Носкова - : - Элина Свитолина
Лига наций 14 ноября 21:45
Португалия - : - Дания
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Шанс на реванш: где и когда смотреть матч Северная Ирландия - Украина в Лиге наций Шанс на реванш: где и когда смотреть матч Северная Ирландия - Украина в Лиге наций Драма в Манчестере: баскетболистки сборной Украины проиграли почти выигранный матч Драма в Манчестере: баскетболистки сборной Украины проиграли почти выигранный матч Украина победила Италию и досрочно вышла в следующий раунд отбора Евро-2027 Украина победила Италию и досрочно вышла в следующий раунд отбора Евро-2027
Мнения
Сергей Лукьяненко
Последний танец Усика: почему бой с Бенавидесом одновременно пугает и захватывает Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Даниил Вереитин
Безумный регресс: почему "Динамо" перестало быть топ-клубом в Украине Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Андрей Столярчук
"50 на 50": почему в матче "Ливерпуль" – "Арсенал" нет фаворита Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Максим Гайовий
"Сан-Антонио" в шаге от титула и шанс Михайлюка: чего ждать от нового сезона НБА Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель