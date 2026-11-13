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Другое 13 ноября 2026 · 16:32

Последняя медаль в Дакаре: какое место заняла Украина на юношеской Олимпиаде

14-летняя винничанка выиграла историческую награду и закрыла программу Игр для нашей сборной
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Последняя медаль в Дакаре: какое место заняла Украина на юношеской Олимпиаде
"Серебряное" выступление Николь Джурик (фото: НОК Украины)

Юношеские Олимпийские игры-2026 в Дакаре официально завершились для украинской делегации. Финальную точку в выступлении "сине-желтых" поставила 14-летняя брейкерша Николь "Nika Star" Джурик, чей исторический успех сформировал итоговый медальный результат нашей команды.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на НОК Украины.

Исторический финал в дебютной дисциплине

Брейкинг впервые вошел в программу Юношеских Олимпийских игр именно на соревнованиях в столице Сенегала, а Николь Джурик стала последней представительницей Украины, вышедшей на арену в Дакаре.

14-летняя воспитанница винницкого коллектива "Sky Labs" безупречно прошла групповой этап, выиграв все три батла против соперниц из США, Казахстана и Болгарии с одинаковым счетом 2:0. В четвертьфинале двукратная чемпионка Украины (2024, 2025) разгромила представительницу Малайзии – 3:0 по раундам (25:2 по голосам), а в полуфинале одолела испанку "Mini Ali" (2:1).

В решающем поединке за золотую медаль "Nika Star" встретилась с 17-летней японкой "Hiyo" – действующей чемпионкой мира и лидером мирового молодежного рейтинга. В напряженном финале победу одержала более опытная соперница со счетом 2:1 (20:7 по голосам).

Таким образом, Джурик принесла Украине первую в истории олимпийскую медаль в брейкинге и девятую в общем зачете на этих Играх.

Последняя медаль в Дакаре: какое место заняла Украина на юношеской Олимпиаде

На каком месте Украина завершила ЮОИ-2026

По итогам всех стартов в Дакаре сборная Украины завоевала 9 наград – по три каждого достоинства:

  • "Золото": Хазар Гейдаров (дзюдо), Милания Кохан (метание молота), девичья сборная Украины (футзал).

  • "Серебро": Алина Дмитрук (фехтование), Виталий Тарасюк (спортивная ходьба на 5000 м), Николь Джурик (брейкинг).

  • "Бронза": Дарина Козка (спортивная ходьба на 5000 м), Никита Кузьменко (пляжная борьба), Евангелина Петрук (бокс).

Этот результат позволил нашей команде занять итоговое 11-е место в общем медальном зачете. Украина остановилась буквально в шаге от первой десятки – 10-ю строчку заняла сборная Хорватии, опередившая "сине-желтых" всего на одну серебряную награду (3 "золота" и 4 "серебра").

Безоговорочным победителем командного зачета стал Китай с 32 медалями (17 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых).

Отметим, что лучшим результатом в истории летних Юношеских Олимпийских игр для Украины остаются дебютные соревнования 2010 года в Сингапуре, где наши спортсмены завоевали 33 награды (9 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых).

Ранее украинки завоевали две медали на юношеском чемпионате Европы по шахматам.

Теги: Спортсмены Сборная Украины
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