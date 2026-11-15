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Футбол 15 листопада 2026 · 11:41

"Навіть не хочу про це думати": Мальдера зробив несподівану заяву після фіаско України

Фахівець визнав проблеми та закликав футболістів проявити характер у матчі з Грузією
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Навіть не хочу про це думати": Мальдера зробив несподівану заяву після фіаско України
Андреа Мальдера (фото: УАФ)

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував поразку від Північної Ірландії у матчі 5-го туру Ліги Націй.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-конференцію фахівця після гри.

Що стало ключовим у матчі

Зігравши черговий невдалий поєдинок у груповому етапі Ліги Націй, збірна України суттєво ускладнила своє становище та опинилася на межі вильоту до нижчого дивізіону.

За словами Мальдери, команда готувалася до важкого силового протистояння. На жаль, реалізувати свої шанси українці не змогли.

"Був такий матч, до якого ми і готувалися. Було багато єдиноборств. З обох сторін було небагато моментів для голу. Власне, через те, що було багато боротьби на полі. Ми мали два дуже чітких гольових моменти, на жаль, ми не змогли їх реалізувати. Ми зараз дуже злі, і нам потрібно цю злість використати у наступному матчі", – зазначив тренер.

Він також додав, що при стандартах команда захищалася непогано, проте в моменті з пропущеним м'ячем воротар просто не побачив удару з-за меж штрафного майданчика через скупчення гравців. Окрім того, наставник визнав, що в окремих епізодах українці програвали супернику в інтенсивності.

Реакція на загрозу вильоту

Коментуючи три поразки поспіль та навислу загрозу вильоту до Ліги С, наставник наголосив на необхідності продемонструвати характер у наступному матчі проти Грузії.

"Тут не йдеться про те, що ми можемо вилетіти, я навіть про це не хочу думати. Ми маємо проявити реакцію, характер. Це дуже важливо. Я вважаю, що з емоційної точки зору ми маємо тут реабілітуватися. Адже поразка дуже засмучує всіх наших уболівальників. Ми маємо бути дуже-дуже злими", – підсумував Мальдера.

Тренер додав, що перед наступною грою найважливішими завданнями будуть відновлення футболістів і якісна підготовка. Остаточні рішення щодо стартового складу він ухвалюватиме ближче до матчу.

Заключний поєдинок України в групі Ліги націй-2026/27 проти збірної Грузії пройде у вівторок, 17 листопада, у словацькому Кошице. Початок – о 21:45 за київським часом.

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Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 15 листопада 21:45
Іспанія - : - Англія
Ліга націй 15 листопада 11:35
Бельгія - : - Італія
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