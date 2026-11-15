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Футбол 15 ноября 2026 · 11:41

"Даже не хочу об этом думать": Мальдера сделал неожиданное заявление после фиаско Украины

Специалист признал проблемы и призвал футболистов проявить характер в матче с Грузией
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Даже не хочу об этом думать": Мальдера сделал неожиданное заявление после фиаско Украины
Андреа Мальдера (фото: УАФ)

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал поражение от Северной Ирландии в матче 5-го тура Лиги Наций.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-конференцию специалиста после игры.

Что стало ключевым в матче

Проведя очередной неудачный поединок на групповом этапе Лиги наций, сборная Украины существенно осложнила свое положение и оказалась на грани вылета в низший дивизион.

По словам Мальдеры, команда готовилась к тяжелому силовому противостоянию. К сожалению, воплотить свои шансы в голы украинцам не удалось.

"Это был такой матч, к которому мы и готовились. Было много единоборств. С обеих сторон было немного моментов для гола. Собственно, из-за того, что на поле было много борьбы. У нас было два очень четких голевых момента, к сожалению, мы не смогли их реализовать. Мы сейчас очень злые, и нам нужно эту злость использовать в следующем матче", – отметил тренер.

Он также добавил, что при стандартных положениях команда защищалась неплохо, однако в эпизоде с пропущенным мячом вратарь просто не увидел удар из-за пределов штрафной площади из-за скопления игроков. Кроме того, наставник признал, что в отдельных эпизодах украинцы уступали сопернику в интенсивности.

Реакция на угрозу вылета

Комментируя три поражения подряд и нависшую угрозу вылета в Лигу С, наставник подчеркнул необходимость проявить характер в следующем матче против Грузии.

"Здесь речь не о том, что мы можем вылететь, я даже об этом не хочу думать. Мы должны продемонстрировать реакцию, характер. Это очень важно. Я считаю, что с эмоциональной точки зрения мы должны здесь реабилитироваться. Ведь поражение очень огорчает всех наших болельщиков. Мы должны быть очень-очень злыми", – подытожил Мальдера.

Тренер добавил, что перед следующей игрой важнейшими задачами будут восстановление футболистов и качественная подготовка. Окончательные решения относительно стартового состава он будет принимать ближе к матчу.

Заключительный поединок Украины в группе Лиги наций-2026/27 против сборной Грузии пройдет во вторник, 17 ноября, в словацком Кошице. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Илья Забарный жестко высказался о сборной Украины в Лиге наций.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 15 ноября 21:45
Испания - : - Англия
Лига наций 15 ноября 11:35
Бельгия - : - Италия
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