УЕФА вынес Украине неутешительный вердикт перед жеребьевкой Евро-2028: все потенциальные соперники

Сборная Украины по футболу определила свое место среди участников жеребьевки отборочного турнира Евро-2028. Поражение от Северной Ирландии в Лиге наций окончательно повлияло на позицию "сине-желтых" и потенциальный круг соперников в квалификации.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Распределение команд по корзинам перед квалификацией Евро-2028 напрямую зависит от итогового рейтинга текущего сезона Лиги наций. Выступая в дивизионе B, украинцы претендовали на вторую корзину. Но для этого команде Андреа Мальдеры необходимо было финишировать в топ-2 своей группы.
Однако неудача в Белфасте гарантировала, что Украина не поднимется выше третьей строчки в квартете. Поэтому украинская команда, как одна из восьми худших сборных дивизиона B, оказалась в третьей корзине.
В квалификации Евро-2028 "сине-желтые" точно получат соперников из первой, второй, четвертой и, в зависимости от размера группы (4 или 5 команд), пятой корзин. В то же время Украина гарантированно избежит встречи с командами из своей корзины, куда уже попали крепкие европейские середняки.
Предварительный состав корзин
Первая корзина: Бельгия, Дания, Англия, Франция, Германия, Греция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания.
Вторая корзина: Австрия, Босния и Герцеговина, Венгрия, Северная Ирландия, Сербия, Швеция, Швейцария, Турция, Уэльс.
Третья корзина: Грузия, Израиль, Черногория, Северная Македония, Польша, Румыния, Словакия, Украина.
Четвертая корзина: Армения, Болгария, Кипр, Фарерские острова, Финляндия, Казахстан, Латвия, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.
Пятая корзина: Андорра, Азербайджан, Гибралтар, Лихтенштейн, Литва, Мальта.
Еще восемь сборных определят свою окончательную прописку после заключительного тура Лиги наций. Сейчас между второй и третьей корзинами балансируют Косово, Ирландия, Шотландия и Словения, а между третьей и четвертой – Албания, Беларусь, Эстония и Исландия.
Жеребьевка отборочного турнира Евро-2028 состоится 6 декабря в Белфасте.
Помимо потери позиций перед жеребьевкой, фиаско в матче с североирландцами продлило черную полосу сборной Украины до трех поражений подряд в официальных играх (ранее были неудачи в матчах с Венгрией – 1:2 и Северной Ирландией – 0:3).
Это худший показатель команды за последние десять лет – в последний раз три официальных матча подряд украинцы проигрывали еще на Евро-2016 под руководством Михаила Фоменко.
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