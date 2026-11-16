Кривдив Україну та переписав історію Бельгії: Лукаку оголосив про відхід зі збірної

Ромелу Лукаку оголосив про завершення виступів за національну команду Бельгії. 33-річний форвард підбив підсумки 16-річного шляху в збірній і подякував усім, хто був поруч із ним упродовж цього часу.

Емоційне прощання легенди

Прощальним для нападника став матч заключного туру групового етапу Ліги націй проти збірної Італії, в якому "червоні дияволи" здобули розгромну перемогу (4:1) та вийшли до чвертьфіналу. Сам футболіст провів ту зустріч на лаві запасних, а вже в понеділок, 16 листопада, опублікував звернення в Instagram, де подякував партнерам, тренерам і фанатам.

"Протягом цих 16 років я віддавав збірній усе, що мав. Мені довелося пережити найрізноманітніші емоції. Я грав із чудовими партнерами, яким завжди буду вдячний. Хочу подякувати кожному з них, а також усім тренерам, які підштовхували мене до розвитку та довіряли мені, дозволяючи допомагати команді. Це був чудовий шлях, і я насолоджувався кожною його миттю", – написав футболіст.

Вічні рекорди та голи Україні

Продовжуючи виступи на клубному рівні у складі турецького "Фенербахче", Ромелу залишає національну команду в статусі абсолютного рекордсмена з величезним відривом від переслідувачів: