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Футбол 16 листопада 2026 · 14:03

Кривдив Україну та переписав історію Бельгії: Лукаку оголосив про відхід зі збірної

У 135 матчах за національну команду нападник забив 94 голи
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Кривдив Україну та переписав історію Бельгії: Лукаку оголосив про відхід зі збірної
Ромелу Лукаку (фото: instagram.com/romelulukaku)

Ромелу Лукаку оголосив про завершення виступів за національну команду Бельгії. 33-річний форвард підбив підсумки 16-річного шляху в збірній і подякував усім, хто був поруч із ним упродовж цього часу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram футболіста.

Емоційне прощання легенди

Прощальним для нападника став матч заключного туру групового етапу Ліги націй проти збірної Італії, в якому "червоні дияволи" здобули розгромну перемогу (4:1) та вийшли до чвертьфіналу. Сам футболіст провів ту зустріч на лаві запасних, а вже в понеділок, 16 листопада, опублікував звернення в Instagram, де подякував партнерам, тренерам і фанатам.

"Протягом цих 16 років я віддавав збірній усе, що мав. Мені довелося пережити найрізноманітніші емоції. Я грав із чудовими партнерами, яким завжди буду вдячний. Хочу подякувати кожному з них, а також усім тренерам, які підштовхували мене до розвитку та довіряли мені, дозволяючи допомагати команді. Це був чудовий шлях, і я насолоджувався кожною його миттю", – написав футболіст.

Вічні рекорди та голи Україні

Продовжуючи виступи на клубному рівні у складі турецького "Фенербахче", Ромелу залишає національну команду в статусі абсолютного рекордсмена з величезним відривом від переслідувачів:

  • Загальна статистика: З моменту дебюту у 2010 році нападник зіграв за збірну 135 матчів, забив 94 голи та віддав 20 асистів. Найближчий переслідувач Кевін де Брюйне має 41 гол.
  • Великі турніри: Форвард утримує національні рекорди результативності на мундіалях (8 голів) та чемпіонатах Європи (6 голів).
  • Слід в історії протистоянь з Україною: У березні 2025 року Лукаку завдав чимало клопоту збірній України у стикових матчах Ліги націй, відзначившись трьома голами - одним у першому поєдинку (1:3) та дублем у грі-відповіді (3:0).

Також дізнайтеся, як легендарний Роналдіньо зіграв у першому офіційному матчі за 11 років.

Теги: Футбол
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Ліга націй 16 листопада 21:45
Німеччина - : - Нідерланди
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