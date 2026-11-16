Роналдіньо долучився до гольової атаки у першому матчі за 11 років: як це було (відео)

Легендарний бразильський футболіст Роналдіньо гучно повернувся у професійний футбол, провівши перший офіційний поєдинок із вересня 2015 року. 46-річний володар "Золотого м'яча" вийшов на поле в італійській Серії C та одразу допоміг своїй новій команді здобути перемогу.

Як зіграла легенда

Історична для вболівальників подія відбулася у матчі третього за силою дивізіону Італії між "Равенною", інвестором якої бразилець став у серпні, та "Форлі". Роналдіньо з'явився у стартовому складі господарів і провів на полі весь перший тайм (46 хвилин з урахуванням компенсованого часу).

Попри солідний вік, зірковий ветеран став головним героєм стартової 45-хвилинки:

Участь у голі: На 36-й хвилині саме бразилець віддав передгольову передачу, розігнавши атаку, яку влучним дальнім ударом завершив Джуліо Донаті.

На 36-й хвилині саме бразилець віддав передгольову передачу, розігнавши атаку, яку влучним дальнім ударом завершив Джуліо Донаті. Небезпечні стандарти: Роналдіньо кілька разів гостро подавав із кутових. Після одного з його навісів той-таки Донаті небезпечно пробивав головою, проте голкіпер суперників урятував "Форлі" від другого пропущеного м'яча.

На перерву "Равенна" пішла за мінімальної переваги, після чого бразилець поступився місцем на полі партнеру, а господарі зрештою довели справу до впевненої перемоги з рахунком 2:0.

Особиста мета Роналдіньо

Востаннє в офіційній грі екс-півзахисник "Барселони" та "Мілана" виступав 26 вересня 2015 року у футболці бразильського "Флуміненсе", а в січні 2018-го оголосив про завершення кар'єри, обмежуючись лише виставковими поєдинками.

Після фінального свистка в Італії він зізнався, що знову відчув справжню радість від гри, хоча його подальша участь у матчах залежатиме від керівництва клубу.

"Я дуже щасливий. Час на полі минув надто швидко. Поки не знаю, чи зіграю ще. Тепер усе залежить від президента: якщо він мені зателефонує, я повернуся. Я завжди радий грати. Я сказав йому: якщо комусь знадобиться моя допомога, нехай розраховує на мене. Я тут", - заявив Роналдіньо.

Також чемпіон світу-2002 додав, що найбільше задоволення йому принесла атмосфера в роздягальні та можливість вийти на одне поле з молодими гравцями, які виросли на його матчах. Окрім емоцій, повернення має для нього і конкретну спортивну ціль – забити ще один гол, щоб довести свій загальний бомбардирський доробок у кар'єрі до красивої позначки у 300 м'ячів.