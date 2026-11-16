Світоліна залишилася без головного трофею сезону: чим завершилася битва за титул

Українська тенісистка Еліна Світоліна не змогла вдруге в кар'єрі виграти Підсумковий турнір WTA. У фіналі змагань в американському Індіан-Веллсі вона поступилася "нейтральній" Міррі Андрєєвій у двох сетах – 5:7, 3:6.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Світоліна невдало розпочала зустріч, програвши гейм на власній подачі вже на старті першого сету. Андрєєва повела 2:0, однак українка швидко відіграла брейк і відновила рівновагу.
Згодом росіянка знову захопила ініціативу та отримала можливість подавати на партію за рахунку 5:4. Проте Світоліна не здалася, зробила зворотний брейк і зрівняла рахунок – 5:5.
Утримати успіх українці не вдалося. Андрєєва одразу виграла гейм на її подачі, після чого завершила перший сет на свою користь – 7:5.
Друга партія також розпочалася з брейку Андрєєвої. Світоліна відразу відповіла аналогічним успіхом, але за рахунку 2:2 знову втратила власну подачу.
Андрєєва зберегла перевагу, а в дев'ятому геймі реалізувала матчбол на прийомі, завершивши зустріч перемогою – 6:3.
Еліна Світоліна (Україна) – Мірра Андрєєва – 5:7, 3:6
Суперниці вже зустрічалися на нинішньому Підсумковому турнірі. У першому турі групового етапу "нейтральна" спортсменка здобула переконливу перемогу – 6:4, 6:0.
Після тієї невдачі Світоліна зуміла переломити ситуацію та виграла три матчі поспіль.
Спочатку українка перемогла чешку Кароліну Мухову – 3:6, 6:2, 6:2, а потім здолала білоруску Арину Соболенко – 6:3, 3:6, 6:1.
У півфіналі Світоліна не залишила шансів ще одній представниці Чехії Лінді Носковій, віддавши суперниці лише три гейми – 6:2, 6:1.
Для 32-річної українки це був третій фінал Підсумкового турніру WTA.
У 2018 році Світоліна стала чемпіонкою змагань у Сінгапурі, перемігши у фіналі американку Слоан Стівенс.
Наступного сезону вона знову дісталася вирішального матчу, але у китайському Шеньчжені поступилася австралійці Ешлі Барті.
У 2026 році українка повернулася до фіналу після семирічної перерви та стала четвертою найстаршою фіналісткою в історії турніру після Вінус Вільямс, Мартіни Навратілової та Серени Вільямс.
У протистоянні з Андрєєвою Світоліна боролася за 21-й титул у професійній кар'єрі та третій у нинішньому сезоні.
У січні українка виграла турнір WTA 250 в Окленді, а в травні тріумфувала на престижному WTA 1000 у Римі.
Попри поразку у фіналі, Світоліна завершила Підсумковий турнір із трьома перемогами та вдруге в кар'єрі стала його віцечемпіонкою.
Раніше американський журналіст закликав WTA оштрафувати білоруску Арину Соболенко.