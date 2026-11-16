Роналдиньо поучаствовал в голевой атаке в первом матче за 11 лет: как это было (видео)

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо громко вернулся в профессиональный футбол, проведя первый официальный поединок с сентября 2015 года. 46-летний обладатель "Золотого мяча" вышел на поле в итальянской Серии C и сразу помог своей новой команде одержать победу.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Историческое для болельщиков событие произошло в матче третьего по силе дивизиона Италии между "Равенной", инвестором которой бразилец стал в августе, и "Форли". Роналдиньо появился в стартовом составе хозяев и провел на поле весь первый тайм (46 минут с учетом компенсированного времени).
Несмотря на солидный возраст, звездный ветеран стал главным героем стартовой 45-минутки.
На перерыв "Равенна" ушла при минимальном преимуществе, после чего бразилец уступил место на поле партнеру, а хозяева довели дело до уверенной победы со счетом 2:0.
Последний раз в официальной игре экс-полузащитник "Барселоны" и "Милана" выступал 26 сентября 2015 в футболке бразильского "Флуминенсе", а в январе 2018-го объявил о завершении карьеры, ограничиваясь лишь выставочными поединками.
После финального свистка в Италии он признался, что снова ощутил настоящую радость от игры, хотя его дальнейшее участие в матчах будет зависеть от руководства клуба.
"Я очень счастлив. Время на поле прошло слишком быстро. Пока не знаю, сыграю ли еще. Теперь все зависит от президента: если он мне позвонит, я вернусь. Я всегда рад играть. Я сказал ему: если кому-то понадобится моя помощь, пусть рассчитывает на меня. Я здесь", - заявил Роналдиньо.
Также чемпион мира-2002 добавил, что наибольшее удовольствие ему доставили атмосфера в раздевалке и возможность выйти на одно поле с молодыми игроками, которые выросли на его матчах. Помимо эмоций, возвращение имеет для него и конкретную спортивную цель – забить еще один гол, чтобы довести свой общий бомбардирский показатель за карьеру до красивой отметки в 300 мячей.
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