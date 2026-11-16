Роналдиньо поучаствовал в голевой атаке в первом матче за 11 лет: как это было (видео)

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо громко вернулся в профессиональный футбол, проведя первый официальный поединок с сентября 2015 года. 46-летний обладатель "Золотого мяча" вышел на поле в итальянской Серии C и сразу помог своей новой команде одержать победу.

Как сыграла легенда

Историческое для болельщиков событие произошло в матче третьего по силе дивизиона Италии между "Равенной", инвестором которой бразилец стал в августе, и "Форли". Роналдиньо появился в стартовом составе хозяев и провел на поле весь первый тайм (46 минут с учетом компенсированного времени).

Несмотря на солидный возраст, звездный ветеран стал главным героем стартовой 45-минутки.

Участие в голе: На 36-й минуте именно бразилец отдал предголевую передачу, разогнав атаку, которую точным дальним ударом завершил Джулио Донати.

На 36-й минуте именно бразилец отдал предголевую передачу, разогнав атаку, которую точным дальним ударом завершил Джулио Донати. Опасные стандарты: Роналдиньо несколько раз остро подавал с угловых. После одного из его навесов тот же Донати опасно пробивал головой, однако голкипер соперников спас "Форли" от второго пропущенного мяча.

На перерыв "Равенна" ушла при минимальном преимуществе, после чего бразилец уступил место на поле партнеру, а хозяева довели дело до уверенной победы со счетом 2:0.

Личная цель Роналдиньо

Последний раз в официальной игре экс-полузащитник "Барселоны" и "Милана" выступал 26 сентября 2015 в футболке бразильского "Флуминенсе", а в январе 2018-го объявил о завершении карьеры, ограничиваясь лишь выставочными поединками.

После финального свистка в Италии он признался, что снова ощутил настоящую радость от игры, хотя его дальнейшее участие в матчах будет зависеть от руководства клуба.

"Я очень счастлив. Время на поле прошло слишком быстро. Пока не знаю, сыграю ли еще. Теперь все зависит от президента: если он мне позвонит, я вернусь. Я всегда рад играть. Я сказал ему: если кому-то понадобится моя помощь, пусть рассчитывает на меня. Я здесь", - заявил Роналдиньо.

Также чемпион мира-2002 добавил, что наибольшее удовольствие ему доставили атмосфера в раздевалке и возможность выйти на одно поле с молодыми игроками, которые выросли на его матчах. Помимо эмоций, возвращение имеет для него и конкретную спортивную цель – забить еще один гол, чтобы довести свой общий бомбардирский показатель за карьеру до красивой отметки в 300 мячей.