Лига наций-2026/27: пять команд гарантировали себе места в четвертьфинале

Очередной игровой день в дивизионе А Лиги наций УЕФА-2026/27 существенно проредил список претендентов на трофей. По итогам поединков 15 ноября известны уже пять из восьми участников плей-офф.

Камбэк Бельгии хоронит Италию, Франция берет свое.

Бельгия – Италия – 4:1

Голы: Де Кейпер, 15, Нгой, 22, Доку, 26, Морейра, 80 – П. Эспозито, 11

Самая драматическая развязка произошла в группе 1, где сошлись Бельгия и Италия. Итальянцам для выхода дальше хватало ничьей, и уже на 11-й минуте Пио Эспозито вывел "Скуадру Адзурру" вперед. Однако этот гол стал единственным светлым моментом для гостей. Бельгийцы, которым нужна была исключительно победа, еще до перерыва трижды расписались в воротах соперника, а во втором тайме довели дело до разгрома - 4:1. Этот триумф вывел "красных дьяволов" в четвертьфинал, тогда как Италия упустила шансы на трофей.

Франция – Турция – 2:1

Голы: Топчу, 49 (автогол), Крупи, 80 – Бардакджи, 90

В параллельной встрече квартета сборная Франции подтвердила статус победителя в игре с Турцией. Несмотря на отчаянные попытки турок зацепиться за очки, два точных удара "трехцветных" принесли им победу. Французы с 13 баллами выиграли группу и обеспечили себе статус сеяной команды в плей-офф, а бельгийцы (12 очков) попадут в корзину несеянных.

Англия отобрала лидерство у Испании

Центральный матч дня в группе 3 между Испанией и Англией снова подарил болельщикам зрелищный футбол с пятью забитыми мячами . В течение часа игры британцы шокировали хозяев тремя голами. Испанцы сумели сократить отставание до минимума под занавес поединка, но спастись от поражения (2:3) не смогли.

Хотя обе сборные уже имели путевки в 1/4 финала, этот результат перевернул таблицу. При равенстве очков и идентичных показателей в личных встречах первое место досталось Англии благодаря лучшей общей разнице голов (+13 против +8). Таким образом, англичане избегут встреч с Францией на старте плей-офф, а действующие чемпионы мира и Европы станут опасным оппонентом для победителей других групп.

Испания – Англия – 2:3

Голы: Оярсабаль, 65 (с пенальти), Уильямс, 75 – Кейн, 45 (с пенальти), Конса, 53, Уайт, 57

Хорватия – Чехия – 2:1

Голы: Перишич, 2, Майер, 87 – Гложек, 84

Кто заберет последние три путевки в плей-офф

Судьба остальных мест в четвертьфинале определится в заключительных поединках еще двух квартетов, которые пройдут 16 и 17 ноября.

Группа 2: На два места претендуют сразу три команды – Нидерланды, Греция и Германия, которых разделяют всего три очка. Немцам для выхода дальше нужно обыгрывать Нидерланды: это принесет им первое место (если Греция не выигрывает в Сербии) или второе (в случае успеха греков). Нидерландам хватит и ничьей против Бундестима для победы в квартете. Самая сложная ситуация у Греции – даже победа над сербами не гарантирует им четвертьфинал, если в параллельном матче три очка возьмет Германия.

Матчи 6 тура (16 ноября):

21:45. Греция – Сербия

21:45. Германия – Нидерланды

Группа 4: Португалия уже в плей-офф, но после поражения от Дании рискует потерять первое место. Если португальцы сенсационно уступят Уэльсу, а датчане обыграют Норвегию, лидером станет именно они. Для самой Дании матч против норвежцев решающий: поражение оставит ее без четвертьфинала из-за худших личных встреч, ничья гарантирует второе место, а победа выведет в плей-офф с первой или второй строчки.

Матчи 6 тура (17 ноября):

21:45. Дания – Норвегия

21:45. Уэльс – Португалия

Что дальше

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день уже известны имена пяти четвертьфиналистов турнира. Это Португалия, Испания, Великобритания, Франция и Бельгия.

Жеребьевка 1/4 финала Лиги наций состоится 20 ноября 2026 года в швейцарском Ньоне.

Четвертьфиналы намечены на 25-30 марта 2027 года. "Финал четырех", где определится обладатель трофея, состоится с 9 по 13 июня 2027 года.