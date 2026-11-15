Англия в меньшинстве победила Испанию и прервала ее рекордную серию: драматическая развязка в Лиге наций

Сборная Англии одержала драматическую победу над Испанией в заключительном шестом туре группового этапа Лиги наций. Команда Томаса Тухеля выиграла на выезде со счетом 3:2, прервала 43-матчевую беспроигрышную серию действующих чемпионов мира и заняла первое место в группе A3.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Три гола Англии и удаление

Встреча в Мадриде долгое время проходила без забитых мячей. В конце первого тайма гости получили право на пенальти после нарушения Пау Кубарси против Гарри Кейна.

Капитан англичан уверенно реализовал одиннадцатиметровый и вывел свою команду вперед.

После перерыва подопечные Тухеля развили успех. На 53-й минуте Эзри Конса замкнул головой подачу Деклана Райса с углового, а еще через пять минут Бен Уайт воспользовался передачей Джуда Беллингема и сделал счет 3:0.

Казалось, судьба встречи уже решена, однако на 65-й минуте англичане остались в меньшинстве. Эллиот Андерсон получил красную карточку за нарушение против Ламина Ямаля в штрафной.

Назначенный пенальти реализовал Микель Оярсабаль, сократив отставание испанцев.

Испания чуть не спасла матч

Получив численное преимущество, хозяева усилили давление на ворота соперника.

На 75-й минуте Нико Уильямс после передачи Ламина Ямаля забил второй мяч Испании и вернул интригу.

В заключительные минуты команда Луиса де ла Фуэнте устроила настоящий штурм. Англичанам пришлось сконцентрироваться на обороне, а голкипер Джеймс Траффорд несколько раз спасал гостей.

Испания – Англия – 2:3 Голы: Оярсабаль (65, пен.), Уильямс (75) – Кейн (45, пен.), Конса (53), Уайт (58).

Удаление: Андерсон (65, Англия).

Англия выиграла группу и прервала серию Испании

Победа позволила команде Томаса Тухеля опередить Испанию и завершить групповой этап Лиги наций на первом месте в квартете A3.

Обе сборные еще до очной встречи гарантировали себе участие в четвертьфинале, однако результат матча определил победителя группы.

Кроме того, англичане нанесли испанцам первое поражение за 44 матча, прервав их 43-матчевую беспроигрышную серию.