Ліга націй-2026/27: п'ять команд гарантували собі місця у чвертьфіналі

Черговий ігровий день у Дивізіоні А Ліги націй УЄФА-2026/27 суттєво прорідив список претендентів на трофей. За підсумками поєдинків 15 листопада відомі вже п'ять із восьми учасників плей-офф.

Камбек Бельгії ховає Італію, Франція бере своє

Бельгія – Італія – 4:1

Голи: Де Кейпер, 15, Нгой, 22, Доку, 26, Морейра, 80 – П. Еспозіто, 11

Найбільш драматична розв'язка сталася у групі 1, де зійшлися Бельгія та Італія. Італійцям для виходу далі вистачало нічиєї, і вже на 11-й хвилині Піо Еспозіто вивів "Скуадру Адзурру" вперед. Проте цей гол став єдиним світлим моментом для гостей. Бельгійці, яким була потрібна виключно перемога, ще до перерви тричі розписалися у воротах суперника, а у другому таймі довели справу до розгрому – 4:1. Цей тріумф вивів "червоних дияволів" у чвертьфінал, тоді як Італія втратила шанси на трофей.

Франція – Туреччина – 2:1

Голи: Топчу, 49 (автогол), Крупі, 80 – Бардакджі, 90

У паралельній зустрічі квартету збірна Франції підтвердила статус фаворита у грі з Туреччиною. Попри відчайдушні спроби турків зачепитися за очки, два влучні удари "триколірних" принесли їм перемогу. Французи з 13 балами виграли групу та забезпечили собі статус сіяної команди у плей-офф, а бельгійці (12 очок) потраплять до кошика несіяних.

Англія відібрала лідерство в Іспанії

Центральний матч дня у групі 3 між Іспанією та Англією знову подарував уболівальникам видовищний футбол із п'ятьма забитими м'ячами. Протягом першої години гри британці шокували господарів трьома голами. Іспанці зуміли скоротити відставання до мінімуму під завісу поєдинку, але врятуватися від поразки (2:3) не змогли.

Хоча обидві збірні вже мали путівки до 1/4 фіналу, цей результат перевернув таблицю. За рівності очок та ідентичних показників в особистих зустрічах перше місце дісталося Англії завдяки кращій загальній різниці голів ("+13" проти "+8"). Таким чином, англійці уникнуть зустрічі з Францією на старті плей-офф, а чинні чемпіони світу та Європи стануть небезпечним опонентом для переможців інших груп.

Іспанія – Англія – 2:3

Голи: Оярсабаль, 65 (з пенальті), Вільямс, 75 – Кейн, 45 (з пенальті), Конса, 53, Уайт, 57

Хорватія – Чехія – 2:1

Голи: Перишич, 2, Майєр, 87 – Гложек, 84

Хто забере останні три путівки у плей-офф

Доля решти місць у чвертьфіналі визначиться у заключних поєдинках ще двох квартетів, які відбудуться 16 та 17 листопада.

Група 2: На два місця претендують одразу три команди – Нідерланди, Греція та Німеччина, яких розділяють лише три очки. Німцям для виходу далі потрібно обігрувати Нідерланди: це принесе їм перше місце (якщо Греція не виграє у Сербії) або друге (у разі успіху греків). Нідерландам вистачить і нічиєї проти Бундестім для перемоги у квартеті. Найскладніша ситуація у Греції – навіть перемога над сербами не гарантує їм чвертьфінал, якщо у паралельному матчі три очки візьме Німеччина.

Матчі 6 туру (16 листопада):

21:45. Греція – Сербія

21:45. Німеччина – Нідерланди

Група 4: Португалія вже в плей-офф, але після поразки від Данії ризикує втратити перше місце. Якщо португальці сенсаційно поступляться Уельсу, а данці обіграють Норвегію, лідером стане саме вони. Для самої Данії матч проти норвежців є вирішальним: поразка залишить її без чвертьфіналу через гірші особисті зустрічі, нічия гарантує друге місце, а перемога виведе у плей-офф із першої або другої сходинки.

Матчі 6 туру (17 листопада):

21:45. Данія – Норвегія

21:45. Уельс – Португалія

Що далі

Таким чином, станом на зараз уже відомі імена п'яти чвертьфіналістів турніру. Це Португалія, Іспанія, Англія, Франція та Бельгія.

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги націй відбудеться 20 листопада 2026 року у швейцарському Ньйоні.

Чвертьфінали заплановані на 25-30 березня 2027 року. "Фінал чотирьох", де визначиться володар трофею, відбудеться від 9 до 13 червня 2027 року.