Огорчал Украину и переписал историю Бельгии: Лукаку объявил об уходе из сборной

Ромелу Лукаку объявил о завершении выступлений за национальную команду Бельгии. 33-летний форвард подвел итоги 16-летнего пути в сборной и поблагодарил всех, кто был рядом с ним за это время.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram футболиста.
Прощальным для нападающего стал матч заключительного тура группового этапа Лиги наций против сборной Италии, в котором "красные дьяволы" одержали разгромную победу (4:1) и вышли в четвертьфинал. Сам футболист провел ту встречу на скамейке запасных, а уже в понедельник, 16 ноября, опубликовал обращение в Instagram, в котором поблагодарил партнеров, тренеров и болельщиков.
"На протяжении этих 16 лет я отдавал сборной все, что у меня было. Мне пришлось пережить самые разные эмоции. Я играл с прекрасными партнерами, которым всегда буду благодарен. Хочу поблагодарить каждого из них, а также всех тренеров, которые помогали мне развиваться и доверяли мне, позволяя помогать команде. Это был прекрасный путь, и я наслаждался каждым его мгновением", – написал футболист.
Продолжая выступления на клубном уровне в составе турецкого "Фенербахче", Ромелу покидает национальную команду в статусе абсолютного рекордсмена с огромным отрывом от преследователей:
Общая статистика: С момента дебюта в 2010 году нападающий провел за сборную 135 матчей, забил 94 гола и отдал 20 результативных передач. Ближайший преследователь, Кевин де Брюйне, имеет в активе 41 гол.
Крупные турниры: Форвард удерживает национальные рекорды результативности на чемпионатах мира (8 голов) и Европы (6 голов).
След в истории противостояний с Украиной: В марте 2025 года Лукаку доставил немало проблем сборной Украины в стыковых матчах Лиги наций, отметившись тремя голами: одним в первой встрече (1:3) и дублем в ответном поединке (3:0).
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