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Футбол 16 ноября 2026 · 14:38

Шевченко срочно прибыл в сборную после серии поражений: что ждет Мальдеру

Президент УАФ встретился с тренерским штабом в преддверии решающего матча с Грузией
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Шевченко срочно прибыл в сборную после серии поражений: что ждет Мальдеру
Андрей Шевченко (фото: Getty Images)

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко посетил расположение национальной сборной Украины накануне заключительного матча группового этапа Лиги наций. Визит состоялся на фоне серии неудачных результатов команды, потерпевшей три поражения подряд.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Взбірна".

Кризис и судьба Мальдеры

Рабочий визит Андрея Шевченко на тренировку национальной команды состоялся 16 ноября. Встреча прошла после болезненной серии из трех поражений сборной Украины подряд в текущем розыгрыше Лиги наций, последней из которых стала минимальная неудача в поединке против Северной Ирландии (0:1).

Несмотря на кризис результатов руководство УАФ решило поддержать итальянского наставника. По итогам разговора стало известно, что вопрос об отставке Андреа Мальдеры не рассматривается – специалист продолжает работу с полным кредитом доверия от ассоциации.

Задание на матч с Грузией

В то же время, перед тренерским штабом поставлена четкая спортивная цель на финиш группового турнира. Национальная команда должна победить сборную Грузии в заключительном туре Лиги наций УЕФА.

Эта игра станет ключевой для "сине-желтых" в попытке прервать неудачную серию и завершить осенний цикл на положительной ноте.

Заключительный поединок Украины в группе Лиги наций-2026/27 против сборной Грузии пройдет во вторник, 17 ноября, в словацком Кошице. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, в какой корзине будет сборная Украины во время жеребьевки отбора Евро-2028.

Теги: Андрей Шевченко Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 16 ноября 21:45
Германия - : - Нидерланды
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