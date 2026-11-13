Ексочільник академії "Шахтаря" отримав керівну посаду в "Динамо"

Київське "Динамо" здійснило гучне кадрове підсилення, залучивши фахівця зі структури свого принципового суперника. Керівником селекційної служби дитячо-юнацької футбольної школи імені Валерія Лобановського став Іван Коцюба, який до цього очолював дитячо-юнацький департамент донецького "Шахтаря".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт столичного клубу .

Деталі гучного призначення

Іван Коцюба працював у структурі донецького клубу з липня 2017 року – спершу на посаді начальника відділу селекції, а з 2025 року обіймав посаду директора всього департаменту дитячо-юнацького футболу "Шахтаря". Водночас для київського гранда цей спеціаліст не є чужим, адже раніше він уже працював в академії "біло-синіх" за часів тренерства Сергія Реброва.

За словами самого функціонера, вирішальним аргументом на користь переходу в табір принципового суперника стала нова стратегія киян та акцент на підготовці українських гравців. На новій посаді Коцюба відповідатиме за комплектацію всіх вікових груп ДЮФШ та розширення географії пошуку талантів по всій країні.

"Ця пропозиція стала для мене приємною можливістю повернутися до клубу, з яким мене пов'язує попередній професійний досвід. Мені імпонує бачення та вектор розвитку, який сьогодні обирає "Динамо", – зазначив Коцюба в інтерв'ю клубній прес-службі.

Перші кадрові кроки

Новий очільник селекційної служби вже розпочав формування власної команди в академії "Динамо". Разом із Коцюбою до роботи в київському клубі доєдналися досвідчені скаути Олександр Бугера та Вадим Смоляк, із якими фахівець тривалий час співпрацював раніше.

Головним завданням оновленого відділу стане побудова системної селекції по всіх регіонах України та пошук технічно сильних, інтелектуальних футболістів із високим потенціалом для подальшого підсилення першої команди "Динамо".