Третя ракетка світу Карлос Алькарас пройде термінове медичне обстеження після проблем із лівим стегном, які виникли під час матчу на Підсумковому турнірі ATP. Результати МРТ мають визначити, чи зможе іспанець продовжити виступи в Турині та допомогти збірній у фінальній частині Кубка Девіса.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на видання Marca .

Алькарас пройде термінове обстеження після матчу з Медведєвим

Іспанський тенісист має пройти магнітно-резонансну томографію, яка допоможе встановити характер і ступінь пошкодження м'язів задньої поверхні лівого стегна. Проблема виникла на початку другого сету поєдинку другого туру Підсумкового турніру проти Даніїла Медведєва.

Під час медичного таймауту лікарі щільно затейпували тенісисту стегно, після чого він зміг продовжити зустріч і здобути перемогу. Сам Алькарас визнав, що відчував дискомфорт, хоча після появи болю зумів зберегти високий рівень гри.

"Я трохи відчуваю дискомфорт, не буду брехати. Я чудово грав, але раптом відчув невелику проблему із задньою поверхнею стегна. Проте після цього я зміг продовжувати грати на дуже хорошому рівні. Намагався залишатися розслабленим і не рухатися надто різко. Зараз почуваюся нормально", - розповів іспанець.

Під загрозою виступи на ATP Finals і Кубку Девіса

Результати МРТ визначать подальший план дій команди Алькараса. Насамперед стане зрозуміло, чи зможе тенісист продовжити боротьбу на Підсумковому турнірі ATP у Турині.

Також під питанням залишається участь іспанця у фінальному турнірі Кубка Девіса, який відбудеться 24-29 листопада в італійській Болоньї. Для збірної Іспанії можлива втрата Алькараса стане серйозним ударом, адже він є одним із ключових гравців команди.

Минулого року травма вже завадила Алькарасу зіграти за збірну

Проблеми із задньою поверхнею стегна вже впливали на плани іспанця наприкінці минулого сезону. Через аналогічне пошкодження Алькарас не зміг виступити за національну команду у фінальній частині Кубка Девіса.