Матч 13-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и "Кудровкой" не удалось завершить из-за длительной воздушной тревоги. Встреча, проходившая 21 ноября, была остановлена на 32-й минуте при счете 0:1. Доигрывание перенесли на другой день.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на УПЛ.
Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге должен был начаться в 13:00 по киевскому времени. Однако из-за воздушной тревоги стартовый свисток пришлось неоднократно откладывать.
Когда команды наконец-то вышли на поле, гости быстро открыли счет. Уже на 10-й минуте Плакса поразил ворота "Кривбасса" и вывел "Кудровку" вперед.
Однако доиграть даже первый тайм соперникам не удалось. На 32-й минуте встречу снова приостановили из-за угрозы воздушной атаки.
Ввиду ситуации безопасности, официальные лица матча приняли решение не возобновлять игру в этот день.
"Кривбасс" – "Кудровка" – 0:1 (матч приостановлен на 32-й минуте)
Гол: Плакса (10).
Как сообщила Украинская Премьер-лига, продление встречи перенесено на более поздний срок.
Новую дату и время начала доигрывания определит Дирекция УПЛ. Соответствующее решение еще не объявлено.
В момент остановки минимальное преимущество удерживала "Кудровка", однако окончательный результат противостояния определится после его завершения.
Перед завершением матчей 13-го тура "Кудровка" занимала десятое место в турнирной таблице, имея 11 очков.
"Кривбасс" находился на последней, 16-й строчке с семью баллами.
Из-за переноса встречи команды пока не получили очков за этот матч. Его результат будет учтен после доигрывания.