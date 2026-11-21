Матч 13-го тура чемпионата Украины между криворожским "Кривбассом" и "Кудровкой" не удалось завершить из-за длительной воздушной тревоги. Встреча, проходившая 21 ноября, была остановлена на 32-й минуте при счете 0:1. Доигрывание перенесли на другой день.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на УПЛ.

Гол Плаксы и вынужденная остановка

Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге должен был начаться в 13:00 по киевскому времени. Однако из-за воздушной тревоги стартовый свисток пришлось неоднократно откладывать.

Когда команды наконец-то вышли на поле, гости быстро открыли счет. Уже на 10-й минуте Плакса поразил ворота "Кривбасса" и вывел "Кудровку" вперед.

Однако доиграть даже первый тайм соперникам не удалось. На 32-й минуте встречу снова приостановили из-за угрозы воздушной атаки.

Ввиду ситуации безопасности, официальные лица матча приняли решение не возобновлять игру в этот день.

"Кривбасс" – "Кудровка" – 0:1 (матч приостановлен на 32-й минуте)

Гол: Плакса (10).

Когда произойдет доигрывание

Как сообщила Украинская Премьер-лига, продление встречи перенесено на более поздний срок.

Новую дату и время начала доигрывания определит Дирекция УПЛ. Соответствующее решение еще не объявлено.

В момент остановки минимальное преимущество удерживала "Кудровка", однако окончательный результат противостояния определится после его завершения.

Турнирное положение команд

Перед завершением матчей 13-го тура "Кудровка" занимала десятое место в турнирной таблице, имея 11 очков.

"Кривбасс" находился на последней, 16-й строчке с семью баллами.

Из-за переноса встречи команды пока не получили очков за этот матч. Его результат будет учтен после доигрывания.