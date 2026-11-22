Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Денис Берінчик здобув перемогу над українським бійцем Боваром Ханаковим. Незвичайне протистояння стало головною подією турніру Arena 2 "Битва стилів", який відбувся 22 листопада в Києві.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Як пройшов бій Берінчик – Ханаков

Поєдинок проходив за правилами боксу, однак спортсмени використовували невеликі рукавички для змішаних єдиноборств. Формат передбачав п'ять раундів по три хвилини.

Із перших секунд Берінчик захопив центр рингу та намагався нав'язати супернику свій темп. Уже в стартовому раунді колишній чемпіон світу влучив небезпечним зустрічним ударом, проте Ханаков витримав атаку.

У другій трихвилинці Ханаков намагався діяти нестандартно та навіть демонстративно опускав руки за спину.

Берінчик продовжував контролювати дистанцію, тоді як його опонент шукав можливості для атак по корпусу. Наприкінці третього раунду бійці обмінялися серією ударів.

Найнебезпечніший момент для Ханакова настав у четвертому раунді. Берінчик влучив потужним аперкотом, яким похитнув суперника, а згодом додав точний удар правою рукою.

Попри це, Ханаков зумів вистояти та продовжити поєдинок.

У заключному раунді спортсмени влаштували відкритий обмін ударами в центрі рингу. Жоден із них не зміг завершити протистояння достроково.

За підсумками п'яти раундів судді одноголосно віддали перемогу Денису Берінчику.

Денис Берінчик – Бовар Ханаков – перемога Берінчика одноголосним рішенням суддів (5 раундів).

Повернення після поразки

Для Берінчика це був перший вихід на ринг після серпневого поєдинку проти британця Сема Ноукса.

Тоді українець поступився одноголосним рішенням суддів у протистоянні за титул WBO International.

Ханаков перед зустріччю з Берінчиком також мав невдалий виступ. У вересні він програв Даніку Весненку в поєдинку на голих кулаках.

Бій у Києві став для обох спортсменів можливістю повернутися на переможний шлях, однак успішнішим виявився колишній чемпіон світу.