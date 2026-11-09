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Бокс 09 ноября 2026 · 14:06

Последствия обстрела Киевщины: оккупанты повредили офис Федерации бокса (фото)

Взрывная волна повредила помещение организации
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Последствия обстрела Киевщины: оккупанты повредили офис Федерации бокса (фото)
Последствия удара (фото: facebook.com/ulian.moskalenko.2025)

В результате очередной ночной воздушной атаки российских оккупантов получил повреждения офис Федерации бокса Киевской области. Помещение организации пострадало от мощной взрывной волны после попадания вражеского боеприпаса.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сообщение президента организации Юлиана Москаленко в Facebook.

Разрушения после удара

Президент Федерации бокса Киевской области Юлиан Москаленко рассказал о последствиях обстрела и опубликовал фотографии поврежденного здания.

По его словам, открытие этого помещения стало важным шагом для развития детского и юношеского спорта в регионе, а команда вложила в это пространство немало труда и ресурсов.

"Больно видеть последствия разрушений. Но наша решимость продолжать работу – сильнее. Мы украинцы. Мы знаем, как держать удар, поддерживать друг друга и подниматься после самых тяжелых испытаний. Нас так просто не сломать", – подчеркнул Москаленко.

Последствия обстрела Киевщины: оккупанты повредили офис Федерации бокса (фото)Последствия обстрела Киевщины: оккупанты повредили офис Федерации бокса (фото)Последствия обстрела Киевщины: оккупанты повредили офис Федерации бокса (фото)Последствия обстрела Киевщины: оккупанты повредили офис Федерации бокса (фото)

Восстановление и продолжение работы

Глава областной федерации заверил, что команда уже готовится к восстановлению помещения и не намерена приостанавливать реализацию спортивных проектов.

Организация продолжит поддерживать тренерско-преподавательский состав, обеспечивать условия для тренировок молодых спортсменов и готовить юных боксеров к выступлениям на всеукраинских и международных аренах.

Также Москаленко выразил благодарность Силам обороны Украины за защиту и возможность восстанавливать гражданскую инфраструктуру.

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Теги: Бокс Атака дронов
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