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Футбол 09 ноября 2026 · 11:51

Открытие "Кудровки", голеадор из ЛНЗ: символическая сборная 12-го тура УПЛ

Четыре эксперта Sport RBC.UA определили лучших футболистов 12-го тура чемпионата Украины. В итоговую одиннадцатку попали представители восьми клубов
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Открытие "Кудровки", голеадор из ЛНЗ: символическая сборная 12-го тура УПЛ
Папа Ндиага (фото: ФК ЛНЗ)

В 12-м туре украинской Премьер-лиги произошло несколько интересных противостояний, а центральный матч между "Шахтером" и "Динамо" завершился без голов. В то же время другие команды подарили немало поводов для индивидуальных знаков отличия: "Полесье" одолело "Верес", "Кудровка" минимально победила "Черноморец", а ЛНЗ получил три очка во встрече с "Зарей".

Редакция Sport RBC.UA традиционно определила символическую сборную по итогам голосования экспертов. В этот раз свои варианты предложили Даниил Вереитин, Никита Малюгин, Игорь Ильин и Андрей Костенко.

12-й тур УПЛ: результаты матчей

Почти все матчи были отыграны, за исключением встречи "Харьков" – "Карпаты", где команды успели сыграть только первый тайм. После перерыва командам помешала возвратиться на поле воздушная тревога.

Открытие &quot;Кудровки&quot;, голеадор из ЛНЗ: символическая сборная 12-го тура УПЛ
12-й тур УПЛ: результаты матчей (инфографика: Sport RBC.UA)

Выбор экспертов Sport RBC.UA

Даниил Вереитин

Георгий Бущан ("Динамо") – Алексей Сыч ("Динамо"), Богдан Векляк ("Кудровка"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Александр Драмбаев (ЛНЗ) – Олег Криворучко ("Левый Берег"), Евгений Смирный ("Кудровка"), Олег Очеретько ("Шахтер") – Алиссон ("Шахтер"), Папа Ндиага (ЛНЗ), Ян Костенко ("Карпаты").

Никита Малюгин

Кирилл Лавута ("Кудровка") – Борис Крушинский ("Полесье"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Николай Матвиенко ("Шахтер"), Олег Соколов ("Левый Берег") – Олег Криворучко ("Левый Берег"), Евгений Смирный ("Кудровка"); Виталий Дахновский ("Буковина") – Кеассе Ба ("Динамо"); Папа Ндиага (ЛНЗ), Николай Гайдучик ("Полесье").

Игорь Ильин

Кирилл Лавута ("Кудровка") – Борис Крушинский, Эдуард Сарапий ("Полесье"), Алиу Тиаре ("Динамо"), Андрей Бусько ("Буковина") – Евгений Смирный ("Кудровка"), Олег Криворучко ("Левый Берег"), Андрей Липовуз ("Эпицентр") – Алиссон ("Шахтер"); Папа Ндиага (ЛНЗ), Денис Ндукве ("Колос").

Андрей Костенко

Кирилл Лавута ("Кудровка") – Борис Крушинский ("Полесье"), Эдуард Сарапий ("Полесье"), Алиу Тиаре ("Динамо"), Андрей Бусько ("Буковина") – Олег Криворучко ("Левый Берег"), Андрей Липовуз ("Эпицентр") – Геннадий Пасич, Алиссон ("Шахтер"); Папе Ндиага (ЛНЗ), Денис Ндукве ("Колос").

Четыре футболиста получили максимальные четыре голоса: Эдуард Сарапий, Олег Криворучко, Евгений Смирный и Ндиага Яде. Именно они стали наиболее единодушными выборами экспертов.

Бомбардиры УПЛ

После матчей 12-го тура лучшим снайпером чемпионата остается форвард "Полесья" Игорь Краснопир, забивший девять мячей. Ян Костенко из "Карпат" поднялся до шести голов, а Папа Ндиага Яде после дубля в ворота "Зари" имеет уже четыре результативных удара.

Место

Футболист

Клуб

Голы

1

Игорь Краснопир

Полесье

9

2

Ян Костенко

Карпаты

6

2

Батон Забергжа

Харьков

6

2

Матвей Пономаренко

Динамо

6

5

Папа Ндиага Яде

ЛНЗ

4

5

Алиссон

Шахтер

4

5

Феллипе Виейра

Карпаты

4

5

Владислав Велетень

Полесье

4

5

Петер Итодо

Харьков

4

5

Денис Ндукве

Колос

4

Турнирная таблица УПЛ

После 12-го тура лидерство захватил "Шахтер", опережающий "Полесье" на одно очко. "Динамо" замыкает тройку лидеров. При этом "Харьков" и "Карпаты" имеют матч в запасе из-за прерванного матча между собой.

Открытие &quot;Кудровки&quot;, голеадор из ЛНЗ: символическая сборная 12-го тура УПЛ
Турнирная таблица УПЛ после 12 туров (инфографика: Sport RBC.UA)

Следующий тур УПЛ играют через две недели: он растянется на четыре дня. 20 ноября 13 тур откроют "Шахтер" и "Левый Берег", а завершится этот игровой день в понедельник, 23 ноября. Тогда "Черноморец" будет принимать "Эпицентр", а ЛНЗ встретится с "Полесьем".

Теги: УПЛ Шахтер Динамо Футбол
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